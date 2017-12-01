Idosos, enfim, vão poder viajar de graça nos ônibus intermunicipais

Rodoviária de Vitória Crédito: Rafael Monteiro de Barros

Idosos com mais de 60 anos, crianças com menos de seis e pessoas com deficiência poderão viajar gratuitamente de ônibus em viagens intermunicipais no Espírito Santo.

O benefício ao idoso já estava previsto no Estatuto do Idoso, que entrou em vigor em 2004, mas só agora foi regulamentado pelo Governo do Estado, que enviou uma Proposta de Emenda Constitucional (PEC) à Assembleia Legislativa. A PEC precisa ser aprovada pelos deputados para começar a valer no Espírito Santo.

Idosos já tinham esse benefício na região Metropolitana e em viagens interestaduais. Para o secretário de Direitos Humanos, Júlio Pompeu, a regulamentação é importante porque os idosos têm mais custos, como tratamento médico.

"Toda a política social tem como princípio tratar de forma desigual pessoas em condições desiguais para reequilibrar o jogo. É garantir um direito que reequilibra o jogo, é garantir poder de locomoção em uma idade em que os custos aumentam por causa de remédios", comentou o secretário.

Outros Estados, como São Paulo e Minas Gerais, já tinham regulamentado o benefício. A secretária de Estado de Trabalho, Assistência e Desenvolvimento Social, Andrezza Rosalém Vieira, explicou que a crise econômica foi um dos fatores que causou a demora na regulamentação.

"Primeiro que a gente vem passando por esse momento de crise. O segundo ponto é que o DER, junto com a Secretaria de Transportes, fizeram um trabalho, no ano de 2015 e no ano de 2016, para mapear essas linhas e melhorar essas linhas intermunicipais. A partir desse trabalho, a gente partiu então para a legislação", argumentou.