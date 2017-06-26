Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Trânsito

Idoso com sinais de embriaguez é atropelado em Vitória

Ele atravessava fora da faixa de pedestres no momento em que foi atropelado

Publicado em 26 de Junho de 2017 às 13:53

Caique Verli

Caique Verli

Publicado em 

26 jun 2017 às 13:53
Atropelamento deixa homem ferido em Vitória Crédito: Caíque Verli
Um idoso de 60 anos foi atropelado por um carro de passeio na manhã desta segunda-feira (26). O acidente aconteceu em frente à praça Doutor Demócrito Freitas, na Avenida Cezar Hilal, em Vitória, próximo à Secretária de Estado da Educação (Sedu), no sentido que dá acesso à Avenida Beira-Mar.
Idoso com sinais de embriaguez é atropelado em Vitória
De acordo com a Guarda de Vitória, a vítima estava com sinais fortes de embriaguez e atravessava fora da faixa de pedestres. O idoso foi levado em estado de lucidez para o Hospital São Lucas com fratura exposta no braço, sinais de fratura na perna e ferimentos no cotovelo e na cabeça. O carro que atropelou o homem, um Saveiro, ficou com o para-brisas e capô bastante danificados após o acidente.
O pedreiro Isaias da Silva, que dirigia a Saveiro, conta que uma moto quase atingiu a vítima antes dele. Isaías que vinha atrás não conseguiu desviar.
"O sinal estava aberto, e de repente esse senhor surgiu na frente. Como eu estava do lado esquerdo e o sinal abriu, inclusive eu sempre ando por essa faixa, eu continuei seguindo normalmente, e eu vi que um motoqueiro na minha frente quase pegou ele. Infelizmente eu não tive como jogar (o carro)", relata o motorista.
Uma faixa da Avenida Cezar Hilal ficou interditada para socorro à vítima, por cerca de uma hora, e o trânsito ficou complicado na região.

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Chrigor Lisboa
Caso Chrigor: quais os sintomas de hemorragia digestiva?
Imagem de destaque
Análise: Trump precisa que a guerra termine, mas o Irã não desiste
Imagem de destaque
Quem é Daniel Perez, indicado por Trump para ser embaixador dos EUA no Brasil

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados