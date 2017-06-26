Um idoso de 60 anos foi atropelado por um carro de passeio na manhã desta segunda-feira (26). O acidente aconteceu em frente à praça Doutor Demócrito Freitas, na Avenida Cezar Hilal, em Vitória, próximo à Secretária de Estado da Educação (Sedu), no sentido que dá acesso à Avenida Beira-Mar.
Idoso com sinais de embriaguez é atropelado em Vitória
De acordo com a Guarda de Vitória, a vítima estava com sinais fortes de embriaguez e atravessava fora da faixa de pedestres. O idoso foi levado em estado de lucidez para o Hospital São Lucas com fratura exposta no braço, sinais de fratura na perna e ferimentos no cotovelo e na cabeça. O carro que atropelou o homem, um Saveiro, ficou com o para-brisas e capô bastante danificados após o acidente.
O pedreiro Isaias da Silva, que dirigia a Saveiro, conta que uma moto quase atingiu a vítima antes dele. Isaías que vinha atrás não conseguiu desviar.
"O sinal estava aberto, e de repente esse senhor surgiu na frente. Como eu estava do lado esquerdo e o sinal abriu, inclusive eu sempre ando por essa faixa, eu continuei seguindo normalmente, e eu vi que um motoqueiro na minha frente quase pegou ele. Infelizmente eu não tive como jogar (o carro)", relata o motorista.
Uma faixa da Avenida Cezar Hilal ficou interditada para socorro à vítima, por cerca de uma hora, e o trânsito ficou complicado na região.