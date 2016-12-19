Proporcionar um Natal mais feliz para 25 idosas. Essa foi a intenção da equipe de do Hospital Metropolitano, que se uniu para presentear as senhoras que vivem em um asilo no bairro de Nova Almeida, na Serra. Cada setor da unidade de saúde apadrinhou uma idosa e ficou responsável por comprar o presente de Natal pedido pelas senhorinhas.

A entrega dos presentes aconteceu nesta segunda-feira (19), no Instituto Franciscano, onde as senhoras vivem. Um representante de cada setor do hospital foi ao local para entregar pessoalmente os objetos que cada uma desejava.

Your browser does not support the audio element. Idosas de lar em Nova almeida ganham presentes e um dia de carinho de voluntários

Dona Ramaldes Feres, de 82 anos, é uma das moradoras do asilo. Ela foi freira a vida toda e, por conta disso, acabou não constituindo família. De presente, a idosa pediu dois esmaltes, mas acabou ganhando outros: hidratante, colônia e outros itens.

Morando há 12 anos no lar de idosas, a senhora conta que ficou muito feliz por ter recebido os presentes e as visitas nesta segunda-feira. “Eu fiquei como se fosse uma criança. Ganhei uma caixa cheia de presentes, um cobertorzinho e, também, um ursinho de pelúcia, uma coisa linda. Não só fiquei feliz na hora das visitas, eu estou feliz”, disse Dona Ramaldes.

Há cinco anos, os profissionais do Hospital Metropolitano realizam essa ação no Instituto Franciscano, em Nova Almeida. A assistente social da unidade de saúde, Liliane Menezes, conta que tantos as idosas quanto os trabalhadores do hospital sempre aguardam ansiosamente o momento do encontro.

“A assistente social de lá falou que elas estavam em 'cólicas' esperando por vocês. E nós também. A gente fica esperando os dias até o momento de estar lá junto com elas, porque é uma troca muito boa”, explica.