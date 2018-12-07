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Expedito Garcia

Idosa é atropelada por ônibus em Cariacica

Vítima foi levada para o Hospital São Lucas; acidente aconteceu na Expedito Garcia

Publicado em 07 de Dezembro de 2018 às 15:09

Caique Verli

Caique Verli

Publicado em 

07 dez 2018 às 15:09
Idosa é atropelada em Campo Grande Crédito: Caique Verli
Uma idosa, de 65 anos, foi atropelada por um ônibus enquanto atravessava a Avenida Expedito Garcia, em Cariacica. O acidente aconteceu no início da tarde desta sexta-feira (7), próximo à praça de Campo Grande.
De acordo com uma testemunha, o engenheiro civil Edvaldo Catelam, o motorista trafegava quando um carro passou na frente sem que desse tempo de frear. O ônibus chegou a desviar para a esquerda e acabou atropelando e arrastando a vitima.
A idosa chegou a ficar presa embaixo do coletivo e teve fraturas em duas costelas e na perna, mas já foi encaminhada para o Hospital São Lucas. 
O trânsito já está liberado na região.
> Ciclista morre atropelado na Serra
 

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