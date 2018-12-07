Idosa é atropelada por ônibus em Cariacica

Idosa é atropelada em Campo Grande Crédito: Caique Verli

Uma idosa, de 65 anos, foi atropelada por um ônibus enquanto atravessava a Avenida Expedito Garcia, em Cariacica. O acidente aconteceu no início da tarde desta sexta-feira (7), próximo à praça de Campo Grande.

De acordo com uma testemunha, o engenheiro civil Edvaldo Catelam, o motorista trafegava quando um carro passou na frente sem que desse tempo de frear. O ônibus chegou a desviar para a esquerda e acabou atropelando e arrastando a vitima.

A idosa chegou a ficar presa embaixo do coletivo e teve fraturas em duas costelas e na perna, mas já foi encaminhada para o Hospital São Lucas.