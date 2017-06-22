O trabalho de reconhecimento de mortos no trágico acidente da BR 101, na manhã desta quinta-feira (22), em Guarapari, pode demorar até 30 dias, segundo o Superintendente de Polícia Técnico Científica do Espírito Santo, Danilo Bahiense. A Secretaria de Estado da Segurança Pública (Sesp) informou que o acidente deixou, pelo menos, 21 mortos.

A colisão envolveu uma carreta, um ônibus de viagem da empresa Águia Branca e duas ambulâncias, no km 343 da BR 101, em Guarapari. De acordo com Bahiense, muitas vítimas ficaram carbonizadas, o que dificulta o reconhecimento das identidades. Alguns corpos terão que ser submetidos a exames de DNA no laboratório da Polícia Civil, em Vitória.

Your browser does not support the audio element. Identificação de corpos do acidente na BR 101 pode demorar 30 dias

Ônibus da Águia Branca é consumido pelas chamas em acidente na BR 101 em Guarapari Crédito: Whatsapp/Gazeta Online

Localização do acidente envolvendo ônibus, carreta e ambulâncias em Guarapari Crédito: Arte

"A gente viu que muitos corpos vão ter que ser submetidos a exame de DNA, porque realmente carbonizaram bastante e não sobrou quase nada. Os corpos queimaram muito. Às vezes você não tem matéria, só tem ossos. Quando faz o exame de DNA em ossos, vai demorar bem mais ainda porque é uma técnica diferente",

Segundo a Polícia Rodoviária Federal (PRF), a carreta carregada com bloco de pedra, de aproximadamente 35 toneladas, vinha do sentido Vitória - Rio de Janeiro, quando, por motivos desconhecidos, invadiu a contramão e colidiu frontalmente com um ônibus, que seguia de São Paulo para Vitória, e ambulâncias dos municípios de Jerônimo Monteiro e Alfredo Chaves.