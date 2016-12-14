Ideia de Ciclovia na 3ª Ponte tem faixas com 2 metros de largura e parede transparente com policarbonato

A instalação de telas de proteção na Terceira Ponte, para inibir a ocorrência de suicídios, torna-se uma demanda cada vez mais discutida na Grande Vitória. Outro pedido é de uma ciclovia que ligue Vitória a Vila Velha. As duas ideias estão em um só projeto do arquiteto Hélio Venâncio. A proposta da ciclovia com uma parede de proteção transparente será apresentada nas câmaras de vereadores de Vila Velha e Vitória, pode virar assunto de uma audiência pública na Assembleia Legislativa.

Your browser does not support the audio element. Ideia de ciclovia na Terceira Ponte tem faixas com 2 metros de largura e parede transparente com policarbonato

A ciclovia seria colocada em cada um dos sentidos da Terceira Ponte, segundo o arquiteto, ampliando o tamanho da via com uma estrutura de ferro com dois metros de largura, em cada lateral. Uma parede transparente de policarbonato – material mais resistente que o vidro. A estrutura não iria comprometer a vista da região ao longo da ponte.

O arquiteto explica que o projeto é apenas uma ideia feita de forma voluntária e que pretende ampliar a discussão sobre proteção contra suicídio e ciclovia na Terceira Ponte. “O importante desse conceito, que a gente denomina de 'ciclovida', é chamar a atenção para a mobilidade urbana e essa tragédia social que são os suicídios”, afirmou.

Cicloativista e adepto à ideia de uma ciclovia na Terceira Ponte, Rafael Darrouy, diz que o espaço na via é uma proposta antiga, que não saiu do papel. Ele acredita que o problema não seja técnico e sim político. “A gente acha que a Terceira Ponte é um entrave para a mobilidade sustentável no Estado e é muito importante dar uma solução para isso”, declarou.

Na área de estudos sobre prevenção de suicídio, a coordenadora do Grupo de Trabalho de Prevenção do Suicídio do Espírito Santo e Diretora da Associação Brasileira de Prevenção do Suicídio, Daniela Reis e Silva, afirma que a Terceira Ponte é apenas a ponta do iceberg de um problema bem amplo. “É preciso mudar as políticas públicas de saúde e atenção, fazer linhas de cuidados em diferentes municípios e melhor a atenção psiquiátrica em geral, além de reduzir o acesso aos meios”, destacou.