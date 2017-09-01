Idaf e Agerh gastam R$ 2 milhões por ano com aluguel de sede

O governo estadual gasta cerca de R$ 2 milhões por ano com o aluguel do prédio onde estão sediados o Instituto de Defesa Agropecuária e Florestal do Espírito Santo (Idaf) e a Agência Estadual de Recursos Hídricos (Agerh). Desde 2014, quanto o contrato entrou em vigência, o Estado já gastou R$ 8.488.666,67 com o aluguel do imóvel.

O valor pago pelo edifício, que está localizado no bairro Mata da Praia, em Vitória, é de R$ 180 mil por mês. No entanto, esse valor era maior até meados de 2015, quando o contrato foi alterado e houve uma redução no valor do aluguel, que era de R$ 225 mil, segundo o diretor-presidente do Idaf, Júnior Abreu.

Os R$ 8.488.666,67 representam, aproximadamente, 26% do que foi gasto com para comprar o prédio da atual sede do Detran, que fica na Avenida Fernando Ferrari, a poucos metros de distância de onde estão localizados o Idaf e a Agerh. O custo total para comprar o edifício do Departamento de Trânsito, contratar empresas, reformar e equipar o prédio para que estivesse apto a funcionar foi de R$ 32,49 milhões. É preciso lembrar que a sede do Detran foi inaugurada recentemente, mas foi adquirida em 2009 e passou por duas licitações.

Para o secretário geral da ONG Transparência Capixaba, Edmar Camata, o poder público deve sempre avaliar a possibilidade de reduzir gastos com aluguel, seja construindo sedes próprias, alugando imóveis em cidades ou bairros mais baratos ou até dividindo o espaço entre mais de um órgão, como é feito com Idaf e Agerh.

Segundo Camata, diante de um momento econômico difícil, os gastos elevados com aluguel são incoerentes. “Quando se soma o valor que cada órgão federal, estadual e municipal gasta com aluguel, nós vemos uma situação que conflita muito com a crise que o poder público está vivendo. Como que se corta em áreas essenciais, como Saúde, Educação e Segurança, a ponto de não ter combustível para uma ambulância ou para um carro de polícia, mas ao mesmo tempo se paga R$ 180 mil por mês com o aluguel de uma sede?”, questionou.

Reduzir a despesa com o aluguel do edifício na Mata da Praia é um dos fatores que motivaram o governo a enviar um projeto de lei para a Assembleia Legislativa para que seja possível que o Idaf tenha sede em qualquer dos outros três grandes municípios da Grande Vitória, não só na Capital, como é hoje, segundo o presidente do instituto, Júnior Abreu.

“Primeiro, nós observamos a importância de o Idaf estar em qualquer um desses municípios, não só Vitória. Segundo, observamos o princípio da economicidade. Hoje, com a integração da Grande Vitória,o produtor não teria nenhum prejuízo em relação a isso”, afirmou.