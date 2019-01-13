Cida reclamou do reajuste na tarifa do Transcol Crédito: Patrícia Scalzer

Neste domingo (13) entrou em vigor a nova tarifa do Transcol. A passagem que aos domingos e feriados era de R$ 2,95 agora custa R$ 3,25. Quem aproveitou o dia de sol para ir às praias de ônibus reclamou do reajuste. A lotação e a falta de ar-condicionado continuam sendo as principais insatisfações dos usuários.

A cabeleireira Cida Henriques saiu de Cariacica para tomar um banho de mar na Praia da Costa, Vila Velha. Cida foi à praia de Transcol e conta que nem percebeu que a passagem já tinha sido reajustada, pois fez o pagamento com cartão de vale-transporte. Mesmo assim, a cabeleireira reclamou do aumento. “Acho desnecessário esse aumento. Não concordo”, disse.

A atleta de vôlei Leydiana Damasceno também foi à praia de Transcol. Ela conta que não enfrentou ônibus lotado por ser domingo, porém, ela acredita que o reajuste deveria ser aplicado apenas de segunda à sexta. “É injusto pelo conforto que não tem. Acho que não deveria ter reajuste nos finais de semana porque são os dias em que as pessoas que não têm outros meios de transporte saem para lazer. Já pagamos impostos tão caros, acho injusto”, contou.

Your browser does not support the audio element. Ida à praia neste domingo fica mais salgada com reajuste do Transcol

Durante a semana, o reajuste é ainda maior, R$ 0,35. A partir desta segunda, o valor da passagem que era de R$ 3,40 passa para R$ 3,75. O estudante e menor aprendiz Djalma Lucas diz que utiliza os coletivos duas vezes por semana e eles sempre estão superlotados. “ O conforto não é muito bom. Sempre muito apertado, com pouca ventilação, na verdade não tem ventilação e nunca tem conforto no Transcol”, disse.

O reajuste no Transcol também vale para o Bike GV, linha que faz o transporte de bicicletas entre Vitória e Vila Velha pela Terceira Ponte, e que passará de R$ 1,70 para R$ 1,85, e para os ônibus seletivos. As linhas de Vila Velha, Cariacica e Viana, que custam R$ 5,70, passam para R$ 6,05. As linhas da Serra, que custam R$ 6,25, passam para R$ 6,65. E as linhas de Jacaraípe e Praia Grande passam de R$ 6,60 para R$ 7,05.

Segundo o secretário de Estado dos Transportes e Obras Públicas (Setop), Fábio Damasceno, o reajuste é uma garantia de renovação da frota. "É uma frota envelhecida e que está quebrando, nós precisamos trocar", afirmou.