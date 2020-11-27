Ibope na Serra: Vidigal tem 62% e Fabio, 38% dos votos válidos

Segundo turno
O deputado federal e ex-prefeito Sergio Vidigal (PDT) aparece à frente de seu adversário, Fabio Duarte (Rede), com uma margem de 24 pontos percentuais na projeção para o segundo turno
Publicado em 27 de Novembro de 2020 às 19:44
Publicado em
Este vídeo pode te interessar
Tópicos Relacionados
Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem
Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta