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2º Turno | Eleições

Ibope na Serra: Vidigal tem 62% e Fabio, 38% dos votos válidos

O deputado federal e ex-prefeito Sergio Vidigal (PDT) aparece à frente de seu adversário, Fabio Duarte (Rede), com uma margem de 24 pontos percentuais na projeção para o segundo turno

Publicado em 27 de Novembro de 2020 às 19:44

Publicado em 

27 nov 2020 às 19:44
Segundo turno
 
O deputado federal e ex-prefeito Sergio Vidigal (PDT) aparece à frente de seu adversário, Fabio Duarte (Rede), com uma margem de 24 pontos percentuais na projeção para o segundo turno
 
 
 

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