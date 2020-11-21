Pesquisa Ibope em Vila Velha: Arnaldinho Borgo tem 58% e Max Filho, 31%
O vereador Arnaldinho Borgo (Podemos) e o prefeito Max Filho (PSDB) disputam o segundo turno das eleições
cbn vitória, reportagens, eleições, vila velha
Publicado em 21 de Novembro de 2020 às 20:49
Publicado em
Este vídeo pode te interessar
Tópicos Relacionados
Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem
Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta