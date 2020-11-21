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Ibope em Vila Velha: Arnaldinho Borgo tem 58% e Max Filho, 31%

O vereador Arnaldinho Borgo (Podemos) e o prefeito Max Filho (PSDB) disputam o segundo turno das eleições

Publicado em 21 de Novembro de 2020 às 20:49

Publicado em 

21 nov 2020 às 20:49
Pesquisa Ibope em Vila Velha: Arnaldinho Borgo tem 58% e Max Filho, 31%
O vereador Arnaldinho Borgo (Podemos) e o prefeito Max Filho (PSDB) disputam o segundo turno das eleições
 
 
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