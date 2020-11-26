Ibope em Cariacica: Euclério tem 51% e Célia, 49% dos votos válidos

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O deputado estadual do DEM e a ex-secretária municipal de Educação, do PT, aparecem tecnicamente empatados a três dias do segundo turno das eleições de 2020

Publicado em 26 de Novembro de 2020 às 20:21

Publicado em 

26 nov 2020 às 20:21
Segundo turno
 
O deputado estadual do DEM e a ex-secretária municipal de Educação, do PT, aparecem tecnicamente empatados a três dias do segundo turno das eleições de 2020
 
 

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