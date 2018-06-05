Ibama: papagaios apreendidos e mais de R$ 100 mil em multas no ES

Ibama realiza operação no ES Crédito: Eduardo Dias

Um morador da Serra e outro de Cachoeiro de Itapemirim receberam mais de R$ 100 mil em multas por tentarem vender animais silvestres na internet e manter aves ameaçadas de extinção em cativeiro. As irregularidades foram reveladas na manhã desta terça-feira (05) pela Operação Teia, quando agentes do Ibama realizaram buscas e apreensões no Espírito Santo. Três papagaios de espécies raras foram apreendidos.

O foco da operação é combater a venda irregular de animais silvestres pela internet. De acordo com o Ibama, a busca na casa de Rogério Hilton Pereira, no bairro Chácara Parreiral, na Serra, aconteceu porque ele publicou anúncios de vendas de dois jabutis em um site, no entanto, os animais não foram localizados na casa. Rogério também era suspeito de vender papagaios irregularmente. No local, os agentes do Ibama encontraram e apreenderam dois papagaios Chauá - espécia que é tradicional do Norte do Espírito Santo e do Sul da Bahia.

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Rogério recebeu uma multa de R$ 5 mil para cada papagaio encontrado e também por cada jabuti anunciado no site de compra e venda. Um total de R$ 20 mil em penalidades. Como os agentes afirmam que os papagaios estavam debilitados e com as asas cortadas, Rogério também vai receber multas por maus-tratos, que podem variar entre R$ 1.500 e R$ 3 mil por cada animal.

De acordo com o agente ambiental Rafael de Oliveira Sant'Anna, Rogério pode receber mais uma multa de R$ 5 mil. O motivo é o anúncio de venda de uma "gaiola completa" por R$ 1,5 mil em um site de compra e venda. De acordo com o Ibama, o órgão pode comprovar que a intenção de Rogério era vender a gaiola com o papagaio dentro, porque apenas a gaiola custa cerca de R$ 150,00.

"Ele (Rogério Pereira) vai responder criminalmente. Os documentos que foram lavrados pelo Ibama serão encaminhados para o Ministério Público, que vai ou não oferecer denúncia. Existe a previsão legal de pena, de 6 meses a um ano de detenção, por ter animais e expôr à venda animais silvestres sem autorização", explicou o agente Rafael de Oliveira Sant'Anna.

O alvo da operação em Cachoeiro foi Victor Rezende Giacometi, que também tinha um papagaio preso em cativeiro e fazia anúncios para a venda de animais silvestres na internet. De acordo com Guilherme Gomes de Souza, chefe da unidade do Ibama em Cachoeiro, Victor Giacometi foi multado em R$ 91 mil.

"Ele recebeu uma multa de R$ 17 mil por introduzir animais exóticos de outros países no Brasil e outra multa de R$ 74 mil por manter um animal silvestre em cativeiro e por expor animais silvestres para a venda em redes sociais", explicou o representante do Ibama.