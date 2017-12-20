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Saúde

Hucam vai voltar a realizar transplante de rim em 2018

O hospital terá capacidade para fazer um transplante por mês

Publicado em 20 de Dezembro de 2017 às 12:59

Caique Verli

Caique Verli

Publicado em 

20 dez 2017 às 12:59
Hospital das Clinicas, Greve na Hucam Crédito: Patrícia Scalzer
Depois de ficar sem fazer transplante de rim por seis anos, o Hospital das Clínicas vai voltar a oferecer a cirurgia em 2018.
O hospital terá capacidade para fazer um transplante por mês, totalizando 12 por ano. A informação foi divulgada à rádio CBN Vitória em meio às comemorações de aniversário de 50 anos do Hucam. Atualmente, o hospital realiza apenas captação e transplante de córnea.
Hucam vai voltar a realizar transplante de rim em 2018
Segundo o superintendente do Hucam, Luiz Sobral, o hospital parou com o transplante renal por falta de médico e infraestrutura, problemas que foram sanados com investimentos em 2017.
"Acabamos de chamar no concurso o urologista. As equipes estão acabando de montar os protocolos para o Hucam entrar, de novo, no protagonismo do transplante renal no Espírito Santo. Nossos principais avanços são nas questões de formação de equipes multiprofissionais, que dão mais qualidade e segurança no atendimento ao cidadão", ressaltou o diretor.
O médico destacou outras conquistas em 2017, como a aquisição de uma impressora 3d, usada para produzir próteses gratuitamente, e a renovação do parque tecnológico do hospital.
"Naquilo que diz respeito a monitorização de pacientes em UTI, no centro-cirúrgico, carrinho de anestesias, equipamentos e segurança. Também adquirimos nossa impressora 3d, que já tem sido usada para fazer órteses, como moldes para cirurgia de neovagina e  apoios personalizados para pacientes neurológicos, em parceria com a terapia ocupacional. A partir de 2018, o Hospital quer ampliar sua telesaúde, aquelas consultas feitas à distância"
O investimento para melhora na tecnologia do hospital e a compra da impressora 3D foi de R$ 10 milhões. Já para retomar os transplantes renais, foi necessário a contratação de um urologista para recompor a equipe, que passou a contar com 10 profissionais. 
Um setor do hospital que foi alvo de reclamações em 2017 foi a maternidade, que, por várias vezes, ficou fechada para novos atendimentos devido à lotação. Ao ser questionado sobre possíveis melhorias no setor, o superintendente não disse se está a prevista ampliação do local e ressaltou que o Hucam tem uma demanda alta por conta da falta de vagas em outras maternidades do Estado.

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