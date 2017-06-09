Apesar da melhora recente, um problema antigo permanece afetando o Espírito Santo: a falta de doadores para abastecer os bancos de sangue. Por conta disso, recentemente, o Hospital Universitário Cassiano Antônio Moraes (Hucam) chegou a suspender 20% das cirurgias eletivas. Com a proximidade do feriado de Corpus Christi e a probabilidade de aumento de acidentes de trânsito, a necessidade de sangue nos hospitais é ainda maior.

Your browser does not support the audio element. Hucam já suspendeu 20% das cirurgias eletivas por falta de sangue

As cirurgias eletivas são aquelas que não são de emergência e em que os pacientes não estão internados, de acordo com a responsável técnica pelo serviço de hematologia do Hucam, a hematologista Sibia Soraya Marcondes. Ela explica que, mesmo assim, ter que desmarcar esses procedimentos por conta de falta de sangue é um transtorno.

“Dentro do SUS, muitas vezes uma pessoa marca uma cirurgia eletiva com dois ou três meses de antecedência e ter que suspender aquele procedimento por falta de sangue é uma tristeza”, comentou.

Atualmente, os estoques do Hemocentro do Espírito Santo (Hemoes) necessitam com mais urgência de sangue dos tipos O positivo e negativo, A, B e AB negativo. O abastecimento do banco é extremamente importante para a Saúde Público no Estado, como explica a diretora técnica do Hemoes, Alessandra Prezotti.

“O hemocentro fornece para aproximadamente 50% dos leitos da Rede SUS. Todos os hospitais do Sistema Único de Saúde da região metropolitana são abastecidos por nós”, explicou.

O servidor público Leonardo Barreto, hoje com 36 anos, foi ao Hemoes na tarde desta sexta-feira (9) para doar sangue, um hábito que faz parte da vida dele desde os 18 anos de idade. Ele diz que essa vontade surgiu ainda na infância, quando ouvia falar sobre a falta de sangue nos hospitais. Para quem ainda tem medo ou ainda não teve vontade de se tornar doador, Leonardo deixa um recado.

“É uma picadinha, dói menos que uma injeção contra gripe e você pode ajudar o próximo com uma atitude tão simples, que é o sangue, que todos nós temos e com ele podemos colaborar com muitas pessoas”, aconselhou.