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Hotel Majestic: Secretário descarta o uso da polícia em desocupação

Mais de 10 famílias sem-teto ocupam desde abril o prédio do antigo hotel, no Centro de Vitória

Publicado em 25 de Junho de 2018 às 14:53

Eduardo Dias

Eduardo Dias

Publicado em 

25 jun 2018 às 14:53
Ocupação do Hotel Majestic Crédito: Patrícia Scalzer
O secretário de Direitos Humanos do Estado, Leonardo Oggioni, afirmou que o uso de força policial para a retirada das famílias sem-teto do prédio do antigo Hotel Majestic, no Centro de Vitória, está descartado, porque uma negociação para a desocupação programada do imóvel está em andamento.
Hotel Majestic, Secretário descarta o uso da polícia em desocupação
Cerca de 15 famílias ocupam o prédio desde o mês de abril e o prazo dado pela Justiça para que o edifício seja desocupado termina nesta segunda-feira (25). Caso a desocupação não acontecesse, a decisão judicial autorizava o uso de força policial para a reintegração de posse do imóvel.
Com a negociação para a desocupação ainda em curso, o secretário afirmou que as famílias terão mais alguns dias para organizar as mudanças e saírem do prédio de forma ordenada.
Oggioni explicou que todas as famílias serão cadastradas pela Secretaria de Direitos Humanos, para que a necessidade de cada uma seja identificada. Se necessário, o Governo vai ajudar até no transporte da mudança dos ocupantes do antigo hotel para outros lugares - a casa de algum familiar, por exemplo.
“O cadastramento serve para a gente saber se algumas famílias serão encaminhadas para abrigos, se outras têm a possibilidade de serem alocadas para outros imóveis. É com esse cadastramento que nós vamos entender a situação de cada família. Enquanto Estado, eu não tenho a possibilidade de, de imediato, dar alguma residência ou o auxílio de aluguel social. O Estado não tem essa atribuição, então eu não consigo fazer”, explicou o secretário de Direitos Humanos.
Enquanto a desocupação ordenada segue em negociação com o Governo, algumas famílias sem-teto deixaram o prédio do antigo Hotel Majestic, que pertence ao Estado, e ocuparam o prédio da antiga escola São Vicente de Paulo, que também fica no Centro de Vitória e pertence à prefeitura. A ocupação aconteceu na noite deste domingo (24).

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