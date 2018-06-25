Ocupação do Hotel Majestic Crédito: Patrícia Scalzer

O secretário de Direitos Humanos do Estado, Leonardo Oggioni, afirmou que o uso de força policial para a retirada das famílias sem-teto do prédio do antigo Hotel Majestic, no Centro de Vitória, está descartado, porque uma negociação para a desocupação programada do imóvel está em andamento.

Your browser does not support the audio element. Hotel Majestic, Secretário descarta o uso da polícia em desocupação

Cerca de 15 famílias ocupam o prédio desde o mês de abril e o prazo dado pela Justiça para que o edifício seja desocupado termina nesta segunda-feira (25). Caso a desocupação não acontecesse, a decisão judicial autorizava o uso de força policial para a reintegração de posse do imóvel.

Com a negociação para a desocupação ainda em curso, o secretário afirmou que as famílias terão mais alguns dias para organizar as mudanças e saírem do prédio de forma ordenada.

Oggioni explicou que todas as famílias serão cadastradas pela Secretaria de Direitos Humanos, para que a necessidade de cada uma seja identificada. Se necessário, o Governo vai ajudar até no transporte da mudança dos ocupantes do antigo hotel para outros lugares - a casa de algum familiar, por exemplo.

“O cadastramento serve para a gente saber se algumas famílias serão encaminhadas para abrigos, se outras têm a possibilidade de serem alocadas para outros imóveis. É com esse cadastramento que nós vamos entender a situação de cada família. Enquanto Estado, eu não tenho a possibilidade de, de imediato, dar alguma residência ou o auxílio de aluguel social. O Estado não tem essa atribuição, então eu não consigo fazer”, explicou o secretário de Direitos Humanos.