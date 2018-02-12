Não é somente no litoral capixaba que os hotéis ficam lotados durante o carnaval. O setor hoteleiro também está comemorando a grande procura para a região de montanha por turistas que optaram fugir da folia.

De acordo com o Conselho Estadual de Turismo, os hotéis e pousadas da região estão com 100% de ocupação. Em janeiro 80% das reservas já tinham sido feitas.

Your browser does not support the audio element. Hotéis nas montanhas lotados por quem optou fugir da folia

Valdeir Nunes, vice-presidente do conselho e proprietário de um hotel-fazenda na região de Pedra Azul, revela que esses turistas que seguem para a região Serrana do Espírito Santo querem escapar do barulho da festa de momo.

"São pessoas que não querem o barulho do carnaval, querem ficar mais tranquilas. A montanha hoje tem um perfil completamente diferente de praia. Tem pousadas tranquilas, para só dormir e apreciar a natureza e hotéis com estruturas de lazer"

A região Serrana capixaba conta com aproximadamente 3 mil leitos, com opções de diária a partir de R$ 200, o que mostra, segundo Valdeir, que esta é uma opção não só para turistas de alto poder aquisitivo.

Da ocupação dos hotéis da região serrana neste carnaval, 70% são de turistas do próprio Espírito Santo, com destaque para os capixabas da Grande Vitória. Outros 30% são de estados vizinhos, como Rio de Janeiro e Minas Gerais. Em outros meses do ano e feriados, 90% dos que procuram hotéis de montanha são os próprios capixabas.