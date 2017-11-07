Hotéis já estão com todos os quartos reservados para o Reveillón

Após um ano ruim para o setor hoteleiro no Espírito Santo, a expectativa é de volta por cima no período da alta temporada. Vários hotéis da orla de Camburi, em Vitória, e na Praia da Costa, em Vila Velha, já estão com com todos os quartos reservados para o Reveillón, faltando mais de um mês para o fim do ano. Com isso, o número de vagas de emprego no setor deve crescer de 25 a 30% de dezembro a fevereiro, segundo expectativa da Associação Brasileira da Indústria de Hotéis do Espírito Santo.

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A greve da Polícia Militar, em fevereiro, e a crise econômica derrubaram os índices de ocupação dos hotéis em Vitória, que têm uma média mensal de 52% de ocupação em 2017, quando o normal gira em torno de 80%.

Mas a proximidade das festas de dezembro deram um gás no setor. De acordo com o presidente da Associação, Gustavo Guimarães, os turistas iniciaram as reservas até mais cedo neste segundo semestre.

“Vitória como um todo tem um apelo muito forte para o lazer, principalmente nesse período do Reveillon. O que aconteceu esse ano é que houve uma antecipação nas reservas. As reservas normalmente acontecem a partir de outubro. Este ano, no início de setembro, a gente já identificava uma procura muito intensa. Uma perspectiva melhor, e a expectativa é de melhora. Até a economia já está girando de uma forma melhor”, comenta Gustavo.

REFLEXOS DA CRISE NA SEGURANÇA

Gustavo diz que o setor teve um ano desastroso. A queda se acentuou no Estado durante o mês de fevereiro, quando o Espírito Santo ficou sem policiamento nas ruas. Ele conta, porém, que até hoje os hotéis ainda sofrem o efeito da greve da PM. “Existem hóspedes que até hoje questionam os hotéis como está a segurança do Estado. O preço do que aconteceu em fevereiro, a hotelaria paga até hoje”, lamenta.