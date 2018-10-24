Queima de fogos na Praia de Camburi Crédito:

A rede hoteleira de Vitória já tem cerca de 85% dos oito mil leitos totais já reservados para o Réveillon deste ano.

Segundo a Associação Brasileira da Indústria de Hotéis do Espírito Santo (ABIH/ES), alguns hotéis já estão próximos da lotação para a data na Grande Vitória.

Your browser does not support the audio element. Hotéis de Vitória já estão próximos da lotação para o Réveillon

No Litoral Sul, os hotéis fizeram, até então, 55% das reservas. O presidente da Associação, Gustavo Aride Guimarães, disse que a antecipação do anúncio de como será a festa do Réveillon na Praia de Camburi ajudou na comercialização dessas vagas.

Segundo a Prefeitura de Vitória, o Réveillon 2019 de Vitória terá 10 minutos de espetáculo de luzes e cores para encantar os moradores e turistas. A tradicional queima de fogos sairá de quatro balsas, sendo três na praia de Camburi (duas próximas ao quiosque 5 e outra em Jardim Camburi) e uma na Prainha de Santo Antônio, todas com a mesma duração.

Gustavo Aride cita, também, a desvalorização do real como um dos fatores que incentivaram esse aquecimento do turismo interno: "Com isso, algumas pessoas que já tinham programação de viajar para fora do país, acabaram migrando para determinados destinos. Por uma questão de economia, o Réveillon no Litoral brasileiro é um diferencial".