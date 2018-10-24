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Hotéis de Vitória já estão próximos da lotação para o Réveillon

No Litoral Sul do Espírito Santo, os hotéis fizeram até então cerca de 55% das reservas para a data

Publicado em 24 de Outubro de 2018 às 12:30

Caique Verli

Caique Verli

Publicado em 

24 out 2018 às 12:30
Queima de fogos na Praia de Camburi Crédito:
A rede hoteleira de Vitória já tem cerca de 85% dos oito mil leitos totais já reservados para o Réveillon deste ano.  
Segundo a Associação Brasileira da Indústria de Hotéis do Espírito Santo (ABIH/ES), alguns hotéis já estão próximos da lotação para a data na Grande Vitória.
Hotéis de Vitória já estão próximos da lotação para o Réveillon
No Litoral Sul, os hotéis fizeram, até então, 55% das reservas. O presidente da Associação, Gustavo Aride Guimarães, disse que a antecipação do anúncio de como será a festa do Réveillon na Praia de Camburi ajudou na comercialização dessas vagas.
Segundo a Prefeitura de Vitória, o Réveillon 2019 de Vitória terá 10 minutos de espetáculo de luzes e cores para encantar os moradores e turistas. A tradicional queima de fogos sairá de quatro balsas, sendo três na praia de Camburi (duas próximas ao quiosque 5 e outra em Jardim Camburi) e uma na Prainha de Santo Antônio, todas com a mesma duração.
Gustavo Aride cita, também, a desvalorização do real como um dos fatores que incentivaram esse aquecimento do turismo interno: "Com isso, algumas pessoas que já tinham programação de viajar para fora do país, acabaram migrando para determinados destinos. Por uma questão de economia, o Réveillon no Litoral brasileiro é um diferencial".
A possibilidade do Estado ganhar novos voos e até mesmo rotas internacionais, como relatou a rádio CBN nessa terça-feira (23), também anima o setor. Essas novidades surgiram após o anúncio da redução do imposto sobre querosene de aviação no Estado.

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