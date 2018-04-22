O inverno só começa no fim de junho, mas as temperaturas já começaram a baixar no Espírito Santo. Com isso, os turistas têm buscado os hotéis e pousadas da Região de Montanhas do Estado antes mesmo do início da estação mais fria do ano. A taxa de ocupação já chega a 90% em grande parte dos estabelecimentos nos finais de semana.

Segundo o presidente do Convention & Visitors Bureau das Montanhas Capixabas, Valdeir Nunes, a procura pelos estabelecimentos da Região Serrana foi antecipada neste ano. Para quem gosta do friozinho, o momento já é de aproveitar. Na manhã deste domingo (22), por exemplo, a temperatura chegou a 13 ºC em Domingos Martins, de acordo com Valdeir Nunes.

Your browser does not support the audio element. Hotéis de montanha com ocupação de 90% nos finais de semana

Com o clima mais frio, muitos hóspedes estão escolhendo adiantar reservas que foram feitas para os meses do inverno, explica o empresário. “Isso acontece todo ano, mas neste foi mais antecipado. Acho que essas chuvas, o clima ameno veio mais cedo. Com isso, as pessoas que gostam do frio começaram a adiantar as suas subidas para as montanhas.”

Ainda segundo Valdeir Nunes, a expectativa é que a taxa de ocupação dos hotéis e pousadas da Região Serrana se mantenha em torno de 90% nos finais de semana e feriados até o inverno. No mês de julho, quando acontecem as férias escolares, a perspectiva é de que a maioria dos estabelecimentos esteja totalmente lotada.

O presidente da Associação Brasileira da Indústria de Hotéis (ABIH) no Espírito Santo, Gustavo Guimarães, também afirmou que a expectativa dos estabelecimentos filiados à associação é muito positiva para este período. No entanto, ele ressalta que é importante investir mais em infraestrutura para alavancar o turismo na Região Serrana.

“Nós temos ainda hoje um gargalo que é a questão da duplicação da BR 262 que a gente espera que seja resolvido o mais brevemente possível. Mesmo assim, principalmente nos finais de semana, existe um fluxo muito grande pessoas para aquela região. Se os hotéis pudessem contar com a 262 já duplicada, nós teríamos aumentado o fluxo de visitantes para as montanhas, inclusive turistas de fora do Estado.”