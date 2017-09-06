Os donos de hotéis e pousadas da região serrana e do litoral do Espírito Santo esperam uma grande movimentação de turistas no feriadão. Nas montanhas capixabas, a estimativa é que 95% dos quartos já estejam ocupados. Já nas praias, os hoteleiros esperam lotação de cerca de 80% até mesmo em locais como Guarapari e Anchieta, afetados pela ressaca do mar nas últimas semanas.

De acordo com o presidente do Espírito Santo Convention & Visitors Bureau, Valdeir Nunes, de quinta-feira (7) a domingo (10) são esperados entre 7 mil e 8 mil visitantes na região serrana, principalmente entre Domingos Martins e Venda Nova do Imigrante. O lugar com maior procura é Pedra Azul.

Your browser does not support the audio element. Hoteis capixabas projetam alta demanda por hospedagem no feriado

Como o feriado de independência cai na quinta, em muitos locais as pessoas ainda terão que trabalhar na sexta-feira. Mas isso não vai atrapalhar os hotéis, segundo Valdeir Nunes. “Nem todas as prefeituras decretaram ponto facultativo. Mesmo assim, a ocupação está muito boa”, disse.

Recentemente, algumas praias em cidades como Anchieta e Guarapari sofreram severos danos em suas orlas causados pela força do mar. No entanto, a situação que poderia ser desanimadora parece ter se revertido neste feriado, segundo o presidente da Associação Brasileira da Indústria de Hotéis no Espírito Santo, Gustavo Aride Guimarães. “Hoje, nós tivemos um contato com um hoteleiro de Meaípe que tem um hotel bem perto da praia. Ele relatou que, com a perspectiva de sol, ele está com 80% de ocupação, em média”, contou.