Hospital revela dificuldade para transferir pacientes graves

O Hospital Filantrópico Nossa Senhora da Penha, em Santa Leopoldina, enfrenta dificuldades para transferir pacientes graves com suspeita de febre amarela. Na última terça-feira (4), quatro pacientes com suspeita da forma grave da doença foram transferidos para hospitais da Grande Vitória, entretanto, nesta quarta (5), ainda havia seis pacientes em estado grave, que aguardavam a Secretaria de Estado da Saúde (Sesa) liberar vagas em hospitais com suporte para atender os pacientes.

De acordo com o vice-presidente do hospital, Rodrigo Seidel, nos últimos dias aumentou muito o número de pacientes internados na unidade com suspeita de febre amarela. Esses pacientes estão sendo assistidos pelo hospital, porém, se o caso se agrava, existe a necessidade de transferir esse doente para um hospital de grande porte.

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“Nossa maior dificuldade é conseguir vaga para transferir os pacientes em estado mais avançado, mais grave. Já mobilizamos Estado, deputados, regulação de vagas, mas sabemos que isso é no Estado todo, então, estamos fazendo o que é humanamente possível”, afirmou à Rádio CBN.

Rodrigo acrescentou que na terça, 10 pacientes em estado grave, com suspeita de febre amarela estavam na fila de transferência. Quatro conseguiram a remoção para a Grande Vitória, mas seis ainda precisam de receber um atendimento mais adequado. No último sábado (1º), dois pacientes morreram no hospital com suspeita da doença.

Febre amarela em Santa Leopoldina

Santa Leopoldina até o momento registrou 24 casos suspeitos de febre amarela. Desse total, dois foram confirmados, um foi descartado e 21 continuam sob investigação. De acordo com a secretária municipal de Saúde, Marcela Nagel Stov, 11.519 moradores já se vacinaram contra a doença, em uma população de 12.207 moradores. Entretanto, a quantidade de imunizados não representa apenas moradores da cidade, pois, pessoas de outras regiões foram a Santa Leopoldina se vacinar.

Para garantir que 100% do público alvo se proteja, desde a última segunda-feira (3) a prefeitura está fazendo a vacinação porta a porta, quando as residências recebem a visita dos agentes de saúde.

Sesa

Por nota, a Secretaria de Estado da Saúde (Sesa), informou que dois pacientes que apresentaram quadro clínico grave foram transferidos. Segundo as informações médicas que constam no sistema, os demais pacientes apresentam quadro estável e as vagas, de acordo com o quadro clínico de cada paciente, estão sendo providenciadas. Segundo a Sesa, a Central de Regulação de Internação informou que todas estas solicitações foram feitas pelo Hospital há menos de 24 horas.

Uma dose da vacina