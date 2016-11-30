Hospital faz mais de 120 cirurgias e exames de alta complexidade em mutirão

Mais de 120 pacientes passaram por procedimentos cirúrgicos e exames de alta complexidade nesta quarta-feira (30) no mutirão multi assistencial promovido pelo Hospital Universitário Cassiano Antônio Moraes (Hucam), em Vitória. Foram realizadas cirurgias de hérnia, ligadura tubária e vasectomia e outros procedimentos na área de reumatologia e oftalmologia.

Segundo o gerente de atenção à saúde do Hucam, Márcio Martins, essas especialidades foram escolhidas tanto pela demanda reprimida, quanto pelo tempo que exigem de internação pós-procedimento. “Foi feita a sensibilização das equipes, que se prontificaram em ampliar sua carga horária para contribuir com o mutirão. A ação foi uma iniciativa da Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares, para que hospitais universitários do Brasil inteiro criassem um dia nacional de planejamento para atender o maior número de pacientes que já esperavam nas filas”, explicou.

Morador da Serra, Cláudio Barbosa, 40 anos, aguardava na fila com a esposa, o momento de ser chamado para realizar vasectomia. “Para mim foi uma surpresa. Liguei para mulher e disse: vou fazer a cirurgia e vai acabar o problema. Foi só alegria. A gente vê que para o homem fazer a cirurgia é bem mais simples do que para mulher, pois no mesmo dia já saímos andando e, em 48 horas, já é possível retomar as atividades normais” comentou.

A dona de casa, Vilma Maria Chagas, 42 anos, de Domingos Martins, estava na fila há três meses aguardando os exames pré-operatórios para fazer cirurgia bariátrica. “Meu caso é especial, porque tive câncer de mama e por causa da obesidade, o risco da doença voltar aparecer é maior. Minha médica fez o encaminhamento para o Hucam e estou sendo muito bem atendida”, comemorou.

A aposentada, Aparecida da Silva, 75 anos, foi em busca de diagnóstico para os problemas oftalmológicos. “Eu vim consultar a vista da esquerda, porque a do outro lado já perdi. A visão já não está muito boa para assinar, para ver as letrinhas ou para colocar linha na agulha. Vim na consulta para cuidar logo, antes que fique pior” relata.

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