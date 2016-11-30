Hospital faz mais de 120 cirurgias e exames de alta complexidade em mutirão

Mais de 120 pacientes passaram por procedimentos cirúrgicos e exames de alta complexidade nesta quarta-feira (30) no mutirão multi assistencial promovido pelo Hospital Universitário Cassiano Antônio Moraes (Hucam), em Vitória. Foram realizadas cirurgias de hérnia, ligadura tubária e vasectomia e outros procedimentos na área de reumatologia e oftalmologia.
Segundo o gerente de atenção à saúde do Hucam, Márcio Martins, essas especialidades foram escolhidas tanto pela demanda reprimida, quanto pelo tempo que exigem de internação pós-procedimento. “Foi feita a sensibilização das equipes, que se prontificaram em ampliar sua carga horária para contribuir com o mutirão. A ação foi uma iniciativa da Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares, para que hospitais universitários do Brasil inteiro criassem um dia nacional de planejamento para atender o maior número de pacientes que já esperavam nas filas”, explicou.
Morador da Serra, Cláudio Barbosa, 40 anos, aguardava na fila com a esposa, o momento de ser chamado para realizar vasectomia. “Para mim foi uma surpresa. Liguei para mulher e disse: vou fazer a cirurgia e vai acabar o problema. Foi só alegria. A gente vê que para o homem fazer a cirurgia é bem mais simples do que para mulher, pois no mesmo dia já saímos andando e, em 48 horas, já é possível retomar as atividades normais” comentou.
A dona de casa, Vilma Maria Chagas, 42 anos, de Domingos Martins, estava na fila há três meses aguardando os exames pré-operatórios para fazer cirurgia bariátrica. “Meu caso é especial, porque tive câncer de mama e por causa da obesidade, o risco da doença voltar aparecer é maior. Minha médica fez o encaminhamento para o Hucam e estou sendo muito bem atendida”, comemorou.
A aposentada, Aparecida da Silva, 75 anos, foi em busca de diagnóstico para os problemas oftalmológicos. “Eu vim consultar a vista da esquerda, porque a do outro lado já perdi. A visão já não está muito boa para assinar, para ver as letrinhas ou para colocar linha na agulha. Vim na consulta para cuidar logo, antes que fique pior” relata.
Demanda
De acordo com o Hucam, apenas na instituição existe uma demanda reprimida para hernioplastias das mais variadas formas em cerca de 250 pacientes. Para ligadura de trompas são 100, vasectomia outros 50 e mais 300 pacientes aguardam para fazer mapeamento de retina.