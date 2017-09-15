Alunos e professores da Universidade Federal do Espírito Santo (Ufes), do campus de Maruípe, em Vitória, protestaram na manhã desta sexta-feira (15) contra a insegurança no local, onde também fica o Hospital das Clínicas (Hucam). A manifestação aconteceu após a médica Milena Gottardi Tonini Frasson, de 38 anos, ser baleada na cabeça quando saía do plantão no hospital. O caso aconteceu na noite de quinta-feira (14), por volta das 19 horas.

Your browser does not support the audio element. Hospital das Clínicas tem protesto contra insegurança

Os manifestantes pedem mais iluminação, câmeras de videomonitoramento e principalmente vigilância no espaço. A estudante de medicina Júlia Brunelli, de 21 anos, relata várias situações que aconteceram no Campus de Maruípe. “A gente já ouviu vários relatos de assaltos, não foi o primeiro. Já teve sequestro. A prefeitura universitária e o reitor esquecem que tem esse Campus e ficam jogando a culpa para o Estado e ficamos aqui à mercê”, disse.

O Hospital das Clínicas fica na parte de cima da Avenida Marechal Campos. Na parte baixa fica o Centro de Ciências da Saúde (CCS), onde estão cursos como de medicina, biologia e odontologia. Os estacionamentos e as áreas abertas ao público são a principal reclamação, já que o acesso é pouco restrito, além das várias árvores que fazem sobras à iluminação.

A fisioterapeuta Michele Maia explica que sai de madrugada do Hospital das Clínicas, quando a situação ainda mais complicada, segundo ela. “A equipe de fisioterapeutas intensivistas sai daqui uma hora da manhã e realmente é desumano. A gente protocolou uma solicitação para mudar, mas não conseguiu. Não tem ninguém na rua nesse horário, todos os dias da semana”, acrescenta.

O enfermeiro Manoel Ferreira, de 54 anos, afirma que já sofreu uma tentativa de assalto no Hucam, mas como não tinha nada no momento bateram nele. “Há dez meses eu fui agredido. Um cidadão tentou me assaltar. Eu e outra colega no pátio do hospital. Isso era mais ou menos 10 horas. E acontece a qualquer hora do dia. A segurança é deficitária”, acrescentou.

DIREÇÃO DIZ QUE VAI HAVER RONDAS DA PM