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SAÚDE PÚBLICA

Hospital das Clínicas amplia vagas de UTI e anuncia primeiro mamógrafo digital da rede pública no ES

O mamógrafo digital começa a funcionar no dia 08, Dia Mundial de Combate ao Câncer

Publicado em 02 de Abril de 2015 às 21:44

Publicado em 

02 abr 2015 às 21:44
Oito novas vagas de Unidade de Terapia Intensiva (UTI) foram abertas no Hospital Cassiano Antônio de Morais (Hucam), o conhecido Hospital das Clínicas, em Vitória. Na próxima semana também começa a funcionar o mamógrafo digital, que permite maior precisão no exame que detecta o câncer de mama. Este é o único mamógrafo digital disponível em hospital público do Estado. O superintendente do hospital, Luiz Alberto Sobral, destacou que a aquisição de novos equipamentos e a criação de novos leitos fazem parte da reestruturação do hospital. Com as mudanças, não há mais pacientes nos corredores do pronto-socorro e há um enfermeiro para cada leito hospitalar. A meta da atual gestão é criar até 2016 mais de 30 leitos de UTI, de acordo com Sobral. “Abrimos oito leitos de UTI e dobramos nossa capacidade de atendimento. Ainda em 2015 vamos duplicar a UTIM e abrir leitos de UTI pediátrica. Até setembro de 2016 pretendemos ter 68 leitos de UTI no hospital”, contou à Rádio CBN. Também foram adquiridos equipamentos para realização de exames especializados como Ressonância Magnética Nuclear, Tomografia Computadorizada com 64 canais, Densitometria Óssea, Raio X digital e Ultrassonografia em 4D. Os equipamentos vão auxiliar no diagnóstico precoce de câncer e outras doenças. Os equipamentos foram adquiridos com verba federal.
Câncer de mamaO mamógrafo digital começa a funcionar no dia 08, Dia Mundial de Combate ao Câncer. Todos os sábados de abril haverá mutirão de mamografia no local. os mutirões vão diminuir o tempo de espera das mulheres que precisam fazer o exame na rede pública. O agendamento será feito através da rede municipal e do estado.O superintende do Hucam destaca que a mamografia digital torna o exame mais rápido e detecta com mais facilidade algum nódulo no seio. “Além de ter uma imagem mais definida para algumas pacientes, principalmente as que têm a mama densa e que são do grupo de risco, ele tem a grande vantagem de aquisição de imagem rápida. Então, é possível fazer um exame a cada 10 minutos”, disse. De acordo com o anúncio, o quadro de profissionais de saúde no Hucam também foi ampliado. No ano passado um concurso público foi realizado. Nos últimos meses, 713 profissionais já foram chamados, incluindo 147 médicos e 195 enfermeiros.

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