Hospital das Clínicas amplia vagas de UTI e anuncia primeiro mamógrafo digital da rede pública no ES

Oito novas vagas de Unidade de Terapia Intensiva (UTI) foram abertas no Hospital Cassiano Antônio de Morais (Hucam), o conhecido Hospital das Clínicas, em Vitória. Na próxima semana também começa a funcionar o mamógrafo digital, que permite maior precisão no exame que detecta o câncer de mama. Este é o único mamógrafo digital disponível em hospital público do Estado. O superintendente do hospital, Luiz Alberto Sobral, destacou que a aquisição de novos equipamentos e a criação de novos leitos fazem parte da reestruturação do hospital. Com as mudanças, não há mais pacientes nos corredores do pronto-socorro e há um enfermeiro para cada leito hospitalar. A meta da atual gestão é criar até 2016 mais de 30 leitos de UTI, de acordo com Sobral. “Abrimos oito leitos de UTI e dobramos nossa capacidade de atendimento. Ainda em 2015 vamos duplicar a UTIM e abrir leitos de UTI pediátrica. Até setembro de 2016 pretendemos ter 68 leitos de UTI no hospital”, contou à Rádio CBN. Também foram adquiridos equipamentos para realização de exames especializados como Ressonância Magnética Nuclear, Tomografia Computadorizada com 64 canais, Densitometria Óssea, Raio X digital e Ultrassonografia em 4D. Os equipamentos vão auxiliar no diagnóstico precoce de câncer e outras doenças. Os equipamentos foram adquiridos com verba federal.