O Governo do Espírito Santo estuda fazer a transferência da administração dos hospitais públicos estaduais para as Organizações Sociais (OS), com intuito de elevar a qualidade dos serviços de saúde que são oferecidos à população.
Segundo o secretário de Estado de Saúde, Ricardo de Oliveira, esse modelo garante agilidade na tomada de decisão, o inverso do que acontece na gestão pública, que enfrenta processos burocráticos para contratar serviços e produtos.
Hospitais públicos estaduais poderão ser administrados por Organizações Sociais
“As vezes uma máquina fica parada meses esperando uma manutenção, por conta da burocracia. Quando você coloca uma OS facilita muito a velocidade, aumentando a eficiência. Esse é um modelo permitido na área da saúde amparado pela legislação”, afirmou.
Oliveira destacou que três hospitais do Estado já possuem a gestão terceirizada: Jayme dos Santos Neves, na Serra; Novo São Lucas e Hospital Estadual Central, em Vitória. Nesta segunda-feira (13) foi publicado um edital pelo Governo do Estado que prevê a implementação deste sistema também no Hospital Infantil de Vila Velha (Himaba). A empresa que assumir terá, no primeiro ano, R$ 300.000,00 para realização de reformas e gestão do hospital.
“É um modelo de gestão que facilita a prestação de serviço. Qualquer hospital de nossa rede pode funcionar como OS, sem nenhuma restrição, como fez em Goiás, lá a rede é praticamente toda formada por Oss”, ressaltou.
Exemplo
Essa forma de gestão dos hospitais adotada em Goiás fez com que houvesse um salto em qualidade de serviços, aumento dos atendimentos e redução de custos. Entre 2011 e 2015, segundo governo daquele Estado, foram ofertados mais atendimento de ambulatório em consultas (aumento de 137%); cirurgias (52%); internação em enfermaria (80%) e internação em UTI (85%).