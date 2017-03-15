O Governo do Espírito Santo estuda fazer a transferência da administração dos hospitais públicos estaduais para as Organizações Sociais (OS), com intuito de elevar a qualidade dos serviços de saúde que são oferecidos à população.

Segundo o secretário de Estado de Saúde, Ricardo de Oliveira, esse modelo garante agilidade na tomada de decisão, o inverso do que acontece na gestão pública, que enfrenta processos burocráticos para contratar serviços e produtos.

Your browser does not support the audio element. Hospitais públicos estaduais poderão ser administrados por Organizações Sociais

“As vezes uma máquina fica parada meses esperando uma manutenção, por conta da burocracia. Quando você coloca uma OS facilita muito a velocidade, aumentando a eficiência. Esse é um modelo permitido na área da saúde amparado pela legislação”, afirmou.

Oliveira destacou que três hospitais do Estado já possuem a gestão terceirizada: Jayme dos Santos Neves, na Serra; Novo São Lucas e Hospital Estadual Central, em Vitória. Nesta segunda-feira (13) foi publicado um edital pelo Governo do Estado que prevê a implementação deste sistema também no Hospital Infantil de Vila Velha (Himaba). A empresa que assumir terá, no primeiro ano, R$ 300.000,00 para realização de reformas e gestão do hospital.

“É um modelo de gestão que facilita a prestação de serviço. Qualquer hospital de nossa rede pode funcionar como OS, sem nenhuma restrição, como fez em Goiás, lá a rede é praticamente toda formada por Oss”, ressaltou.

Exemplo