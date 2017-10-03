Hospedagem temporária entra em pauta nos condomínios

Um projeto de lei apresentado pelo vereador Davi Esmael (PSB) para regulamentar os serviços de hospedagem em imóveis particulares em Vitória trouxe à discussão questões relacionadas aos condomínios. O projeto prevê que para disponibilizar o imóvel para outra pessoa por meio de uma relação comercial, será preciso que o proprietário tenha a anuência de todos os condôminos.

Para o assessor jurídico do Sindicato Patronal dos Condomínios do Espírito Santo (SIPCES), Roberto Merçon, o artigo do projeto de lei que obriga a concordância de todos os condôminos para que alguém alugue o próprio imóvel para um terceiro por um curto período de tempo não é válida.

“A lei mesmo diz que o proprietário de unidade habitacional pode usufruir do imóvel da forma que entender que deve fazer, desde que não afronte a salubridade, a segurança e o sossego. Então, não tem necessidade de o condomínio anuir.”

O vereador Davi Esmael (PSB), autor do projeto de lei apresentado à Câmara Municipal, diz que ainda é preciso haver discussão sobre o tema e que a proposta não está fechada. “Provavelmente, vamos realizar algumas audiências públicas, debates com pessoas que usam o serviço e com associações da rede hoteleira para que a gente ache um ponto de equilíbrio no desempenho das duas atividades”, destacou.