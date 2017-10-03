Hospedagem em imóveis particulares pode ser regulamentada em Vitória

Foi apresentado na Câmara de Vitória um projeto de lei para regulamentar a exploração econômica de hospedagem em imóveis particulares na cidade. O serviço é oferecido por meio de aplicativos e sites. O mais famoso deles é o Airbnb. No entanto, a questão gera polêmica, principalmente com hotéis, que consideram que a concorrência é desleal.

Nesta modalidade, os usuários podem buscar um imóvel para se hospedar por um determinado período de tempo, assim como fariam em um hotel. No entanto, a negociação é feita diretamente com o proprietário da casa, que pode ofertar um quarto ou até mesmo o imóvel todo. As diárias são estabelecidas pelo morador que oferece a acomodação.

Os preços e a comodidade de poder se hospedar em um imóvel particular com estrutura de quartos, cozinha e banheiros atrai os viajantes. Por outro lado, quem disponibiliza a própria casa tem uma fonte extra de renda, como é o caso de um advogado com quem a reportagem conversou.

Ele não vê problemas na regulamentação do serviço e espera que, caso haja cobranças de impostos, que eles sejam revertidos para a sociedade. O advogado contou que oferece o apartamento para hospedagem há cerca de um mês. “Eu já aluguei três vezes e tenho mais duas reservas. A diária sai por R$ 100. A taxa de limpeza, R$ 60.”

O serviço de hospedam em imóveis particulares tem sido motivo de polêmica pelo mundo. No Estado de Nova York, nos Estados Unidos, foi aprovada uma lei que restringe anúncios de alugueis por tempo inferior a um mês.

Para o presidente da Associação Brasileira da Indústria de Hoteis no Espírito Santo (ABIH), Gustavo Aride Guimarães, a regulamentação traz mais segurança para os hóspedes e também para vizinhos e donos do imóvel alugado. Ele também considera a concorrência desleal.

“Não há uma isonomia tributária. Os meios de hospedagem oficialmente cadastrados têm toda uma gama de licenças, de alvarás, como de funcionamento, da vigilância sanitária, do Corpo de Bombeiros, licenças ambientais. Ou seja, nós incorremos em várias exigências.”