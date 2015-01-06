Homicídios caem e meta é reduzir mortes de 39 para 29 assassinatos por cada 100 mil habitantes

O Espírito Santo, pelo quinto ano consecutivo, conseguiu reduzir o número de homicídios no Estado. Em 2014 foram registradas 1.530 mortes violentas, enquanto que em 2013, o número foi de 1.564, o que representa uma redução de 2,1%. Atualmente, o índice de assassinatos no Estado é de 39 homicídios para cada 100 mil habitantes. A meta para os próximos anos é chegar a 29 homicídios por 100 mil habitantes, que é a média nacional.De acordo com o secretário de Segurança Pública, André Garcia, é a primeira vez que o índice de homicídios cai pela quinta vez consecutiva no Estado. Em 2009, o Espírito Santo registrou 58,3 mortes por 100 mil habitantes.

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“Na série histórica do Estado de indicadores de homicídio, esta é a primeira vez que isso acontece. Há vários fatores que determinam as mortes, assim como não podemos atribuir a um fator isolado esse processo de redução. Mas houve nos últimos anos a retomada da capacidade do Estado de dar respostas adequadas nesta área de segurança pública”, afirmou à Rádio CBN.

O secretário destaca, por exemplo, a retomada de investimento, de efetivos e de processos de gestão na área da Segurança como ações que contribuíram para o resultado. “O conjunto de ações e o trabalho das polícias têm levado o Estado a um cenário favorável. Saímos de um cenário de descontrole para um cenário de controle com tendência de redução”, destacou.

Para que o Espírito Santo continue neste ritmo, Garcia reforça que será preciso continuar investindo em projetos sociais. Ele afirma que todos os programas sociais criados, antes da atual gestão, e que surtiram resultados vão permanecer. Alguns serão aperfeiçoados.

“Devemos insistir na execução da política pública, nas ações e valores que vem dando certo, pois os resultados têm apontado para isso. Observando os exemplos de outros estados, como São Paulo, que há quatro governos consecutivos executam a mesma política, fazendo os ajustes necessários, trazendo novos conceitos, como é o caso da ocupação social. Também é preciso concentrar investimentos e ações de caráter preventivo em algumas regiões”, citou.