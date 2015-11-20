O atual presidente da Ordem dos Advogados do Brasil Seccional Espírito Santo (OAB-ES), Homero Junger Mafra, foi reeleito, nesta quinta-feira (19). Ele vai comandar a presidência da OAB-ES pela terceira vez consecutiva . À frente da Chapa 'A Voz do Advogado' ele alcançou 3.445 votos, o que representa 36,52% dos 9432 votos computados.

Your browser does not support the audio element. Homero Mafra é reeleito para presidência da OAB-ES

José Carlos Rizk Filho, da Chapa Uma Nova Ordem, obteve 3.123 votos, 33,11% do resultado total, e Santuzza da Costa Pereira, da Chapa Muda OAB – Uma Ordem para Todos, recebeu 2.603 votos, o equivalente a 27,60% do total apurado.

Os votos brancos somaram 146 (1,55%) e nulos, 115 (1,22%). O pleito foi marcado por uma disputa acirrada. Ao todo, 12 mil advogados estavam aptos a votar.