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Homero Mafra é reeleito para presidência da OAB-ES

Ele vai comandar a presidência da Ordem pela terceira vez consecutiva

Publicado em 19 de Novembro de 2015 às 22:18

Publicado em 

19 nov 2015 às 22:18
O atual presidente da Ordem dos Advogados do Brasil Seccional Espírito Santo (OAB-ES), Homero Junger Mafra, foi reeleito, nesta quinta-feira (19). Ele vai comandar a presidência da OAB-ES pela terceira vez consecutiva . À frente da Chapa 'A Voz do Advogado' ele alcançou 3.445 votos, o que representa 36,52% dos 9432 votos computados.
Homero Mafra é reeleito para presidência da OAB-ES
José Carlos Rizk Filho, da Chapa Uma Nova Ordem, obteve 3.123 votos, 33,11% do resultado total, e Santuzza da Costa Pereira, da Chapa Muda OAB – Uma Ordem para Todos, recebeu 2.603 votos, o equivalente a 27,60% do total apurado.
Os votos brancos somaram 146 (1,55%) e nulos, 115 (1,22%). O pleito foi marcado por uma disputa acirrada. Ao todo, 12 mil advogados estavam aptos a votar.
Além de Mafra, a diretoria eleita é formada com Nara Borgo como vice-presidente; Ricardo Barros Brum como secretário geral; Simone Silveira assume o cargo de secretária adjunta e Giulio Cesare Imbroisi, é o diretor tesoureiro.

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