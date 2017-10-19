Homem se faz de policial civil para cobrar dívidas e é preso

Crédito: Arquivo Pessoal

Um homem foi preso em um shopping de Vila Velha na tarde desta quarta-feira (19) suspeito de fingir ser policial civil para cobrar dívidas extorquindo outras pessoas. Segundo as investigações, Éverton Oliveira, de 29 anos, era contratado para fazer as cobranças e aparecia para as vítimas com colete e distintivo de polícia civil, ameaçando e dizendo que iria prender os devedores.

Your browser does not support the audio element. Homem se faz de policial para cobrar dívidas e é preso

A prisão surgiu após uma denúncia de umas das vítimas. Uma representante comercial de 39 anos disse que Éverton a procurou durante à noite duas vezes, acompanhada de uma lojista, cobrando uma dívida de R$ 10 mil pela compra de roupas. Ela teve que devolver a mercadoria, mas parte do dinheiro que ela já tinha pago não foi devolvido.

A titular da Delegacia de Defraudações e Falsificações (Defa), Rhaiana Bremenkamp afirma que até nome da própria delegada foi utilizado. “Ela nos procurou informando que ele estava se passando por policial da Defa e sobre minhas ordens estaria cobrando dívidas dela. Ele marcou um encontro ontem. Ele falava que se pagasse uma dívida um inquérito contra ela seria encerrado, mas se não pagasse ela seria presa”, explica.

Éverton foi pego em um shopping quando se encontraria com a representante comercial pela terceira vez. Segundo a delegada, cerca de outras 10 vítimas foram localizadas. Um dos casos foi registrado em uma delegacia de Jardim América, em Cariacica. As pessoas que contratavam Éverton também tinham conhecimento das extorsões e serão ouvidas pela polícia, também sendo investigadas.

Com Éverton havia um distintivo e carteira de policial falsos, usados para se identificar como policial. O colete, segundo ele, foi roubado. Ele já foi do Exército, mas serviu por pouco tempo.

Segundo a delegada, qualquer tipo de abordagem de forma constrangedora ou ameaças para o pagamento de dívidas é ilegal. “Esse tipo de abordagem é crime. Ninguém pode constranger uma pessoa e ameaçar uma pessoa para fazer esse tipo de coisa”, salientou.