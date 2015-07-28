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SERRA

Homem reage a assalto e morre a tiros na frente da família

Os bandidos anunciaram o assalto, mas o homem acabou reagindo. Os tiros acertaram a cabeça e o ombro dele

Publicado em 28 de Julho de 2015 às 10:19

Publicado em 

28 jul 2015 às 10:19
Um representante comercial, de 37 anos, foi morto a tiros após ao reagir a uma tentativa de assalto na noite desta segunda-feira (25), no Bairro de Fátima, na Serra, na Grande Vitória. A vítima, Alexandro José da Silva, estava com a família no carro, uma caminhonete Hilux, em frente a um restaurante. No veículo estavam a mulher dele e duas filhas pequenas. A família chegava ao restaurante para comemorar o aniversário de 4 anos de uma das filhas.
A polícia disse que a família ainda nem havia descido do carro, quando um homem armado, foi à janela do motorista e anunciou o assalto. A vítima chegou a entrar em luta corporal com um dos criminosos. Os tiros acertaram a cabeça e o ombro dele.
A perícia da Polícia Civil teve acesso às câmeras de videomonitoramento de uma churrascaria. A perícia informou que nas imagens um suspeito chega armado e rende o motorista. A mulher sai do carro, retira as crianças e corre para o interior do restaurante. Segundo a polícia, a vítima chegou a entrar em luta corporal com um dos criminosos. Os tiros acertaram a cabeça e o ombro dele.
Alexandro José da Silva chegou a ser socorrido para a Unidade de Pronto Atendimento (UPA) de Carapina, no mesmo município, mas morreu ao dar entrada na unidade.
A esposa de Alexandro José da Silva, que não quis se identificar, disse que há 1 ano, o marido sofreu um sequestro relâmpago, também na Serra. Na ocasião, segundo a mulher, os suspeitos levaram um outro carro do representante comercial e dinheiro. Ela relatou que não imaginava que o marido fosse reagir ao segundo caso de violência.
Com informações de Rodrigo Maia, da TV Gazeta

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