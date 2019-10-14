Felipe Ted Christo Caleffi foi preso nesta segunda-feira (14 Crédito: Fernando Madeira

O acusado de tramar e participar da morte do adolescente Eric Souza Casati, 17 anos, e de esfaquear outras três pessoas dentro de uma casa em Cariacica, em setembro deste ano, se entregou à polícia na manhã desta segunda-feira (14). Felipe Ted Christo Caleffi, 32, atendeu um pedido da mãe e procurou a delegacia, segundo a polícia. O comparsa dele, Diego Mendes Quaresma, 36, já havia se entregado na semana anterior.

Your browser does not support the audio element. Homem que tramou morte do filho da ex no ES se entregou a pedido da mãe

Felipe estava foragido desde o dia 26 de setembro, quando o crime aconteceu. À polícia, ele contou que ficou vagando pelas ruas e só voltou para casa no último domingo (13).

"Ele disse que após o crime pegou um ônibus e ficou rodando pelos bairros de Cariacica, dormindo na rua. No domingo, quando chegou em casa, ele conversou com a mãe, que o convenceu a se entregar à polícia"

De acordo com o delegado responsável pela investigação, Eduardo Khaddour, Felipe confessou o crime e disse que foi até a casa da ex-companheira porque estava sendo provocado por ela com mensagens e fotos do novo namorado. Ele também contou que foi o responsável por esfaquear o atual companheiro da ex e que Diego matou o adolescente e esfaqueou a avó.

"Ele entrou na casa e foi direto no atual namorado da ex e o esfaqueou. O Diego seguiu para o quarto esfaqueando as duas outras vítimas e com uma facada no pescoço matou o Eric. Ele disse que a intenção não era matar, mas a polícia não acredita nessa versão, já que todas as vítimas disseram que o Felipe gritava o tempo todo que era para matar todo mundo", declarou o delegado.

Felipe e Diego estão presos devido a um pedido de prisão temporária. Eles vão ser indiciados por homicídio qualificado, por causa da morte de Eric, e dupla tentativa de homicídio, por terem também esfaqueado a avó de Eric e o atual companheiro da ex-namorada de Felipe.

APELO DAS MÃES

A mãe de Diego também foi a responsável por convencer o filho a se entregar a polícia. Na última sexta-feira (11), ela levou o filho até a delegacia e, em entrevista, disse que "se o filho errou, teria que pagar". Segundo o delegado, o apelo dos pais para que os filhos procurem a delegacia após cometerem crimes tem sido comum.