Homem que invadiu Prefeitura de Vila Velha é sepultado neste sábado

Com informações de Glacieri Carrareto

Parentes e amigos se despediram do jovem Diego Biassuti, 26 anos, morto por um vigilante após invadir a sede da prefeitura de Vila Velha, na manhã de sexta-feira (23). O velório aconteceu em São Conrado, Vila Velha, neste sábado (24).

O rapaz foi atingido por um tiro na cabeça ao entrar em luta corporal com o vigilante, por volta das 7h30 de sexta-feira, no terceiro andar do prédio, a cerca de 15 metros do gabinete do prefeito. Diego estava desarmado e carregava uma bíblia nas mãos.

Your browser does not support the audio element. Jovem morto após invadir prefeitura é sepultado em Vila Velha

De acordo com informações da polícia, o jovem teria dito que procurava pelo prefeito Rodney Miranda. A autoridade municipal disse, em entrevista na sexta-feira, que estava na inauguração de uma creche, no bairro Jabaeté.

As homenagens e orações se encerraram por volta das 11 horas de sábado (24), no cemitério municipal de Ponta da Fruta, onde o corpo do rapaz foi sepultado.

Cerca de 150 pessoas participaram do enterro. A imprensa foi proibida pelos familiares de entrar no local.

Segundo amigos, os pais do rapaz eram os mais emocionados durante todo o cortejo.

“Não precisavam fazer isso com o Diego. Foi uma covardia. Era um menino bom e tranquilo. A mãe dele está arrasada”, disse uma tia do rapaz, de 59 anos, que não quis se identificar.

Uma amiga da família, Regina Cabral, 57, disse que Diego perdeu uma luta com as drogas. “Se ele não fosse uma pessoa boa, o cemitério não estaria cheio hoje. Perder um jovem para as drogas não é fácil, em uma tragédia assim é pior ainda. Os pais estão em estado de choque. A droga causou tudo isso, foi um caminho sem volta”, disse Regina.

Advogado rebate declarações do prefeito

Após as declarações realizadas pelo prefeito de Vila Velha, Rodney Miranda, cerca de cinco horas depois da morte de Diego Biassuti dentro da sede da prefeitura, o advogado da família do rapaz foi enfático em negar o envolvimento do jovem com qualquer organização criminosa.

Na entrevista de Rodney Miranda, ele afirmou que espera que seja apurada qualquer possibilidade de relação entre a invasão ao prédio com o fato de Fernando Cabeção, que está preso acusado de envolvimento na morte do Juiz Alexandre Martins, estivesse reunindo pistoleiros para agir contra autoridades envolvidas na apuração do crime. Informação negada enfaticamente pelo advogado da família, Ivan Arpini.

“O fato de Diego entrar com uma bíblia dentro da prefeitura não significa que ele está ligado aos criminosos que mataram o Juiz Alexandre Martins. É algo mirabolante demais, não sei de onde tiraram isso. Vejo uma questão que será usada pelo prefeito como objeto de campanha política”, contrapõe Arpini.

O advogado ressaltou ainda que vai acompanhar todas apurações do caso e que vai fazer as solicitações possíveis para que a verdade seja esclarecida.

“O prefeito fez juízo de valor ao falar que foi legitima defesa por parte do vigilante horas depois do crime. Sabemos que devemos esperar a conclusão do inquérito para fazer qualquer afirmação. Acho que devemos refletir sobre a situação. Espero que o delegado da Polícia Civil que está com o inquérito seja imparcial e aponte a verdade dos fatos. Acreditamos na justiça”, reforçou o advogado, que ainda diz que Diego não tinha qualquer motivo para ir ao local assassinar o prefeito.

”E mesmo que hipoteticamente ele tivesse ido matar o prefeito, como tem sido noticiado, ele faria isso usando uma bíblia, já que não estava armado? Seria um crime impossível. Espero que a polícia encontre áudios que comprovem se realmente Diego disse que procurava pelo prefeito. Por enquanto, só há imagens, que estão em um único ângulo.”, ponderou.

Ainda sobre o segundo disparo feito pelo vigilante e que acabou tirando a vida de Diego, Ivan Arpini questiona se houve excesso por parte do funcionário da segurança. “O Diego entrou com uma bíblia na mão e morreu com um tiro na cabeça. O vigilante tinha o corpo todo do jovem que ele poderia alvejar, nada justifica o tiro na cabeça, nem mesmo a briga”, alega.

Ao ser questionado se Diego estaria sob efeito de drogas ou com alterações psicológicas, o advogado argumentou. “Não temos laudo médico de que Diego tenha problemas psiquiátricos ou que estivesse sob efeito de drogas na sexta-feira. Ele passava, sim, por um momento difícil, saía de um relacionamento e havia perdido o emprego, estava desorientado”, contou Arpini, que concluiu com um pedido dos parentes de Diego Biassuti.