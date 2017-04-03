Homem é morto a tiros em shopping de Vila Velha Crédito: Foto do internauta

No último sábado (1º), o assassinato de um homem na praça de alimentação do Shopping Boulevard, em Vila Velha, chocou a população da Grande Vitória. Nesta segunda-feira (3), a esposa de João Walbert Valério Pereira, morto com 19 tiros, conversou com a reportagem e contou como tudo aconteceu e sobre as ameaças que o marido sofria do autor do crime.

Your browser does not support the audio element. Homem morto em shopping já sofria ameaças, segundo esposa

De acordo com ela, o criminoso tinha uma rixa com João Walbert e o ameaçava há alguns meses. No entanto, ela disse não saber o motivo do desentendimento entre os dois. Ela contou que o assassino chegou a colocar fogo na casa em que o casal morava, no bairro Ilha da Conceição, em Vila Velha, em janeiro deste ano. “Depois a gente saiu de lá porque ele e a família dele botaram fogo na minha casa”, disse.

Ela também confirmou a versão de que o dois estavam na praça de alimentação do shopping, quando um homem conhecido do casal fez um telefonema. Segundo a esposa de João Walbert, cerca de 30 minutos depois o assassino chegou atirando no marido dela.

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