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SEGURANÇA

Homem morto em shopping já sofria ameaças, segundo esposa

A Polícia Civil informou que o crime está sob investigação pela Delegacia de Crimes Contra à Vida de Vila Velha

Publicado em 03 de Abril de 2017 às 13:26

Publicado em 

03 abr 2017 às 13:26
Homem é morto a tiros em shopping de Vila Velha Crédito: Foto do internauta
No último sábado (1º), o assassinato de um homem na praça de alimentação do Shopping Boulevard, em Vila Velha, chocou a população da Grande Vitória. Nesta segunda-feira (3), a esposa de João Walbert Valério Pereira, morto com 19 tiros, conversou com a reportagem e contou como tudo aconteceu e sobre as ameaças que o marido sofria do autor do crime.
Homem morto em shopping já sofria ameaças, segundo esposa
De acordo com ela, o criminoso tinha uma rixa com João Walbert e o ameaçava há alguns meses. No entanto, ela disse não saber o motivo do desentendimento entre os dois. Ela contou que o assassino chegou a colocar fogo na casa em que o casal morava, no bairro Ilha da Conceição, em Vila Velha, em janeiro deste ano. “Depois a gente saiu de lá porque ele e a família dele botaram fogo na minha casa”, disse.
Ela também confirmou a versão de que o dois estavam na praça de alimentação do shopping, quando um homem conhecido do casal fez um telefonema. Segundo a esposa de João Walbert, cerca de 30 minutos depois o assassino chegou atirando no marido dela.
Investigação
Por meio de nota, a Polícia Civil informou que o crime está sob investigação pela Delegacia de Crimes Contra à Vida de Vila Velha. Por enquanto, detalhes da investigação são sigilosos e não serão divulgados para não atrapalhar o trabalho da polícia.

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