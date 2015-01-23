Homem invade prefeitura de Vila Velha e é morto por vigilante

As imagens divulgadas pela Prefeitura de Vila Velha mostram Diego entrando desarmado e carregando uma bíblia, por volta de 7h30. Ele chuta e quebra uma catraca que dá acesso ao setor interno do prédio e consegue subir até o terceiro andar, onde fica o gabinete de Rodney. A cerca de 15 metros do gabinete do prefeito, ele arromba a porta de uma sala e entra em luta corporal com um vigilante. Ele agride o segurança com muitos socos e pontapés e tenta retirar a arma que estava com o segurança. As imagens mostram o vigia dando um tiro de alerta para o alto, mas o invasor continua com as agressões até ser atingido por um tiro na cabeça.O prefeito Rodney Miranda defendeu o vigilante e disse que ele agiu em legítima defesa devido às agressões do suspeito. “Ele invadiu a prefeitura, entrou em luta corporal e tentou pegar a arma do vigilante, por isso, aconteceu o desfecho. Ele entrou falando que queria matar o prefeito e matar quem quer que seja. Não houve falha na segurança, as imagens e nossa apuração mostram isso. Da forma como ele chegou, não dava pra fazer outra coisa diferente do que o vigilante fez”, explicou.A família de Diego reclamou da ação do vigia e disse que foi uma “covardia” matar um homem desarmado. A irmã dele, Thais Biasutti, estava muito emocionada e disse que o irmão tinha problemas com drogas. Outros familiares contaram que ele teve um surto nesta manhã e saiu de casa desorientado e falando palavras sem nexo. Familiares tentaram segui-lo pela rua para levá-lo para casa, mas no caminho pararam para pedir ajuda e buscar uma clínica de internação para ele. Quando souberam da morte, a família foi tomada pela revolta e emoção, como mostra a irmã Thaís Biasutti. “Ele estava desnorteado. Chegamos aqui e falaram que ele tomou um tiro, não sei por que. Ele não estava falando coisa com coisa hoje”, disse, muito comovida.De acordo com o secretário de Estado de Segurança Pública, André Garcia, o homem já tinha sido preso outras vezes. Um inquérito vai investigar o ocorrido, mas, a princípio, a tese de legítima defesa por parte do vigilante deve ser mantida. "Ele tinha duas passagens por tráfico de drogas. A situação que aconteceu foi diferente do usual. Um indivíduo que chega dessa forma não se vê todos os dias, devemos avaliar isso com atenção“, falou.Apesar dos indícios de surto psicótico e uso de drogas, o prefeito Rodney Miranda não descartou a possibilidade de um ataque planejado e revelou que já sofreu ameaças. “Recebemos uma informação de que um traficante conhecido estava recrutando pistoleiros aqui, nada específico contra mim, mas esta pessoa está envolvida no assassinato do juiz Alexandre Martins. Eu e outras autoridades fomos alertados“, disse.Com o incidente, o expediente da prefeitura só voltou a funcionar no período da tarde. O município informou que não vai reforçar a segurança na sede administrativa. O prefeito, que possui segurança particular e anda armado por ser policial federal, também disse que não vai reforçar sua segurança pessoal.