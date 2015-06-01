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Homem invade Batalhão da PM em São Mateus e é imobilizado com arma de choque

Fabiano Cadorini Baku, 39 anos, entrou no local pedindo um fuzil. Depois tentou sair do Batalhão com uma televisão

Publicado em 01 de Junho de 2015 às 14:45

Publicado em 

01 jun 2015 às 14:45
A sede do Batalhão da Polícia Militar de São Mateus, no Norte do Estado, sofreu uma tentativa de furto neste fim de semana. Um homem chegou ao local de moto, entrou correndo e gritou que queria um fuzil, mas o que tentou levar mesmo foi uma televisão. O fato ocorreu no início da tarde de sábado (30). De acordo com o boletim policial, Fabiano Cadorini Baku, 39 anos, arrombou a porta do setor de protocolo, mas não mexeu em nada. Logo depois, subiu as escadas para o primeiro andar e quebrou a porta da recepção. Em seguida, entrou na sala de videoconferência e jogou vários aparelhos no chão. Quando fugia com uma televisão, percebeu que seria abordado e jogou o aparelho no chão, danificando-o.Ao ser abordado, o homem ainda partiu para cima de um policial e tentou agredi-lo. Para se defender, o PM usou uma arma não letal que dispara dardos eletrificados (Spark) e conseguiu imobilizá-lo. Como o suspeito estava muito nervoso, também foi preciso usar algemas para imobilizá-lo. Ele foi levado pelo Corpo Bombeiros para o Hospital Roberto Silvares, para que os dardos da arma fossem retirados com segurança.Fabiano foi detido e encaminhado à 18ª Delegacia Regional de São Mateus. A moto dele foi removida ao pátio credenciado ao Detran, pois, segundo a PM, o suspeito não apresentou a carteira de habilitação nem o documento da moto. A PM informou ainda que Fabiano já foi preso por tráfico de drogas em Nova Venécia, também no Norte do Estado.
Armas são levadas do 6º Batalhão da Polícia Militar, na Serra

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