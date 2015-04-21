Homem entra em coma ao ingerir toxina do baiacu e é socorrido em hospital na Serra

De acordo com a coordenadora da UTI do hospital, Priscila Aquino, em 15 anos na profissão, ela ainda nunca havia lidado com um caso como esse, assim como toda a equipe de médicos. Não há, inclusive, muitos casos descritos na literatura médica do Brasil. Por isso, eles pretendem publicar esse relato de caso em revistas científicas. A médica relatou como ocorreu a intoxicação do paciente. “Ele tinha o costume de comer o peixe, mas dessa vez acho que deu alguma coisa errada na limpeza, e algumas horas depois de ele ter comido uma moqueca que ele preparou, começou a passar mal, e pediu ajuda aos vizinhos e disse que tinha feito a ingestão do peixe”, contou à Rádio CBN Vitória. O homem chegou ao hospital com insuficiência respiratória e a musculatura paralisada, que rapidamente evoluiu para o coma. Foi graças ao socorro rápido que ele sobreviveu, segundo a médica. A toxina do baiacu, chamada de tetrodoxina, tem o efeito de paralisar a musculatura e se concentra-se na pele e nas vísceras do peixe. A recuperação do paciente só foi possível após alguns dias, de acordo com Priscila. “Não existe um antídoto que vá inibir ou bloquear a ação da toxina. O que precisa ser feito é dar todo o suporte para que o organismo vá se recuperando e a toxina vá sendo eliminada. Nesse caso, a gente observou que em 48 horas ele começou a apresentar sinais de melhora”, disse a médica à Rádio CBN. Ela acredita que o baixo número de casos, mesmo havendo bastante consumo do peixe, seja devido a poucos diagnósticos corretos, ou em uma interpretação mais otimista, de que na maioria das peixarias a limpeza do peixe é feita corretamente. O peixeiro Adilson Regis, da Colônia de Pescadores da Praia do Suá, conta que também conhece poucos casos de intoxicação após a ingestão do baiacu. Ele sempre retira a toxina, e durante a manipulação, toma o cuidado de não contaminar a carne do peixe.“No baiacu, tem que ser retirado só o sangue e o fel, porque ele é fresquinho. Tem que ter cuidado de lavar, bem lavado, tirar a pele para sair a gosma dele”, afirmou.A médica recomenda que a população sempre prefira comprar o baiacu ainda inteiro, para que veja o peixeiro fazendo a limpeza. Essa etapa é fundamental, já que a toxina tem que ser retirada completamente, pois ela não se altera com a mudança de temperatura, ou seja, não adianta congelar ou cozinhar o peixe.