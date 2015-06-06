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Moradores da cidade de São Mateus, no Norte do Espírito Santo, ficaram assustados com um grande número de casos de "carimbo", pessoas infectadas propositalmente com o vírus HIV. Um homem apontado como responsável pela prática foi preso na última quarta-feira (3). Ele foi identificado como Filipe Duarte Santana. Após várias denúncias, publicações em redes sociais e processos contra o jovem, a Polícia Civil do município realizou investigações e prendeu o "carimbador" através de um mandado. Ele foi transferido para o Centro de Detenção Provisório de São Mateus. A prisão foi confirmada pela Secretaria de Estado de Segurança Pública (Sesp).

Your browser does not support the audio element. Homem é preso em São Mateus por infectar propositalmente pessoas com HIV

A notícia, que se espalhou rapidamente pela cidade através de redes sociais, espantou algumas pessoas que recebiam a foto do jovem com a informação. "A casa caiu", dizia uma das mensagens em grupos de whatsapp. "Por que?" perguntou o destinatário. "Ele estava passando Aids para a mulherada", foi a resposta.

O delegado de plantão na Delegacia de São Mateus, Demetrius Vilar, explicou que a tipificação do crime do "carimbo" é controversa. O criminoso pode ser enquadrado no artigo 131 - como foi expedido o mandado do "carimbador" de São Mateus - que trata de "praticar, com o fim de transmitir a outrem moléstia grave de que está contaminado, ato capaz de produzir o contágio".

Outra opção, de acordo com o delegado de plantão, é o artigo 129, como o crime praticado na cidade é tratado pelo Ministério Público, e se trata de "ofender a integridade corporal ou a saúde de outrem quando se resulta em enfermidade incurável".

O delegado disse ainda que o jovem já respondia a processo pela prática. "Não fui eu quem atendeu à ocorrência, mas tomei conhecimento do caso porque ele já respondia pelo crime e, como houve indícios de que ele continuava com a prática, a Justiça expediu esse mandado contra ele", informou.