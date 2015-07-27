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VIOLÊNCIA

Homem e menina são baleados durante velório em Vila Velha

Vítimas participavam da cerimônia quando dois suspeitos começaram a atirar

Publicado em 27 de Julho de 2015 às 14:41

Publicado em 

27 jul 2015 às 14:41
Uma menina de 12 anos e um auxiliar de produção de 30 anos foram atingidos por balas perdidas por volta das 21h deste domingo (26), no bairro Ulysses Guimarães, em Vila Velha. As duas vítimas participavam de um velório de um bebê na Rua Elis Regina quando dois homens em uma moto começaram a atirar.
De acordo com o auxiliar, ele comia um lanche quando percebeu que os criminosos abordavam uma outra pessoa. Como eles usavam balaclavas cobrindo o rosto, a vítima se assustou e correu. Foi quando os criminosos começaram a atirar.
Testemunhas informaram que mais de 10 tiros foram disparados em direção à rua onde estavam as pessoas. O auxiliar de produção foi atingido de raspão na perna e a menina foi atingida na coxa. A bala ainda perfurou a bexiga da menina, que foi socorrida para o Hospital Antônio Bezerra de Faria e precisou ser operada.
Segundo moradores do bairro, há uma guerra pela disputa do tráfico em Ulysses Guimarães. De acordo com eles, um carro estranho foi visto conferindo o movimento do local. Esse carro teria chegado junto dos criminosos na motocicleta.
Com informações de Victor Muniz

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