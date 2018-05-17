Homem é detido e liberado duas vezes em menos de 24 horas, na Serra

DPJ da Serra Crédito: Ricardo Medeiros

Um homem de 30 anos foi detido pela Polícia Militar e liberado por delegados da Polícia Civil duas vezes em menos de 24 horas, na Serra. A primeira ocorrência foi na madrugada desta quarta-feira (17). Horas depois, no final de tarde, o mesmo homem foi detido dentro de uma casa onde a PM encontrou armas e drogas.

O suspeito foi detido pela primeira vez em Serra Sede, pouco depois de meia-noite, quando estava dirigindo um veículo acompanhado de um homem que confessou ter roubado um outro carro, naquela mesma noite, na Praia de Camburi.

Os dois homens detidos em Serra Sede foram levados pela Polícia Militar para a 3ª Delegacia Regional, em Laranjeiras. Kleber Tofoli Oliveira confessou o roubo do carro, foi autuado em flagrante e encaminhado para o Centro de Triagem de Viana. No entanto, o suspeito que dirigia o carro abordado pela PM foi liberado pelo delegado Dair Oliveira Júnior, após alegar que estava dando carona para Kleber Tofoli e que não sabia que o conhecido havia cometido um assalto momentos antes.

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Já no final da tarde de quarta-feira, o mesmo suspeito, que já havia sido detido e liberado durante a madrugada, foi detido mais uma vez pela Polícia Militar, no bairro Planalto Serrano.

Na casa onde o homem estava com outras quatro pessoas, a Polícia Militar encontrou duas armas de fogo de fabricação caseira, réplicas de uma pistola, de um fuzil e também 56 pedras de crack. Neste segundo caso, apenas o proprietário da casa, identificado como Marcelo Silva Andrade, foi preso.

No boletim unificado feito pelos policiais militares, a abordagem na casa aconteceu porque o suspeito liberado horas antes pela Polícia Civil estava do lado de fora da residência com um rádio comunicador na mão e foi para dentro da residência após avistar a viatura da PM.

Para justificar a liberação das outras quatro pessoas detidas na casa em Planalto Serrano, o delegado Rodrigo da Silveira afirmou que, a primeira face, não vislumbrava infração penal na conduta dos suspeitos.