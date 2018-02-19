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Homem é agredido e amarrado em árvore após acusação de assalto no ES

Apesar das acusações dos populares, o homem foi ouvido na delegacia e liberado porque, segundo a Polícia Civil, "faltaram elementos que comprovassem que o conduzido estivesse cometendo algum crime"

Publicado em 19 de Fevereiro de 2018 às 18:57

Caique Verli

Caique Verli

Publicado em 

19 fev 2018 às 18:57
Crédito: WhatsApp do Gazeta Online
Um homem foi amarrado em uma árvore na Enseada do Suá, em Vitória, na manhã desta segunda-feira (19). Os populares o acusaram de tentativa de assalto a uma pessoa na Rua Desembargador Mario da Silva Nunes, mas a Polícia Civil disse que não tinha provas contra ele e liberou o rapaz. O caso aconteceu por volta das 11h. Com o suspeito, foi apreendido uma arma falsa.
Homem é agredido e amarrado em árvore após acusação de assalto no ES
Segundo testemunhas, três pessoas agrediram o homem, amarrando-o a um coqueiro na rua. A Guarda Municipal foi acionada e dispersou os agressores. Logo em seguida, a PM encaminhou o suspeito ao Hospital São Lucas e, depois do atendimento médico, o homem foi conduzido à Delegacia Regional de Vitória.
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Na delegacia, ele prestou esclarecimentos e foi liberado porque, segundo a Polícia Civil, "faltaram elementos que comprovassem que o conduzido estivesse cometendo algum crime".

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