Um homem foi amarrado em uma árvore na Enseada do Suá, em Vitória, na manhã desta segunda-feira (19). Os populares o acusaram de tentativa de assalto a uma pessoa na Rua Desembargador Mario da Silva Nunes, mas a Polícia Civil disse que não tinha provas contra ele e liberou o rapaz. O caso aconteceu por volta das 11h. Com o suspeito, foi apreendido uma arma falsa.
Homem é agredido e amarrado em árvore após acusação de assalto no ES
Segundo testemunhas, três pessoas agrediram o homem, amarrando-o a um coqueiro na rua. A Guarda Municipal foi acionada e dispersou os agressores. Logo em seguida, a PM encaminhou o suspeito ao Hospital São Lucas e, depois do atendimento médico, o homem foi conduzido à Delegacia Regional de Vitória.
Na delegacia, ele prestou esclarecimentos e foi liberado porque, segundo a Polícia Civil, "faltaram elementos que comprovassem que o conduzido estivesse cometendo algum crime".