Homem consegue reduzir dívida de R$ 173 mil para R$ 195

O mutirão do Procon em Vitória chegou ao seu terceiro dia nesta quarta-feira, com mais de R$ 10 milhões em dívidas negociadas e mais de 3 mil pessoas atendidas. Os números das renegociações são expressivos: nesta quarta, um homem conseguiu reduzir uma dívida de aproximadamente R$ 173 mil com um banco para apenas R$ 195.

Nos três primeiros dias do mutirão, foram negociados débitos no valor total de R$ 10.297.448,40 que foram reduzidos para uma quantia geral de R$ 2.548.804,66. Na média, a redução das dívidas é de 75,25%.

Uma das pessoas que conseguiram sair com uma boa negociação nesta quarta foi o supervisor de vendas Antônio Messias, de 57 anos. O débito que ele tinha com uma financeira chegava a R$ 46 mil. Depois da renegociação, esse valor caiu para cerca de R$ 1,5 mil. “Eu só estava comprando no nome da minha esposa. Ela já está de saco cheio por isso. Agora, é pagar e voltar a comprar para circular dinheiro no mercado, porque ele está muito parado”, disse.

A superintendente de reestruturação de ativos do Banestes, Carla Barreto, explica que muitas dívidas acabam se tornando muito altas por conta da aplicação de juros por um longo período de tempo. Com isso, como a pessoa inadimplente deixa de pagar o débito, a dívida acaba ficando impagável. Segundo Carla Barreto, a instituição financeira opta por abrir mão desses juros e cria uma oportunidade para que o devedor volte a ser cliente.

Essas dívidas comprometem as vidas de muitas pessoas. A renegociação permite um equilíbrio do orçamento doméstico, como explica a diretora presidente do Procon Estadual, Denise Izaíta.

“Para o consumidor, é o retorno da dignidade, do orçamento doméstico equilibrado e da tranquilidade aos seus lares. Pessoas que tiveram sua vida financeira desorganizada por desemprego, por doença ou por descontrole do orçamento conseguem retomar a normalidade aqui”, comentou.

A expectativa do Procon é que cerca de 8,5 mil pessoas sejam atendidas no mutirão até a próxima sexta-feira (23). Para ser atendido, o consumidor deverá levar Carteira de Identidade, CPF, comprovante de residência e de renda. As senhas são distribuídas de 14h às 18h para atendimento no dia seguinte.