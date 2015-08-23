"Homem-aranha" volta a atacar em prédios de Jardim da Penha

Mais um apartamento foi invadido em Jardim da Penha, em Vitória, pelo criminoso apelidado de "homem-aranha". Desta vez, o alvo foi o quarto andar do Edifício Guanabara, na Rua Francisco Eugênio Mussiello, por volta de 6h30 deste domingo (23).

A dona de casa, de 57 anos, que preferiu não ser identificada, contou que estava na banheiro da suíte do quarto do casal quando percebeu uma sombra. Ela, que estava sozinha em casa, achou estranho. Quando voltou para o quarto, se deparou com um jovem dentro de casa. "Eu comecei a gritar. Ele pulou de volta pela janela que entrou. Ele não levou nada porque foi muito rápido. Escutei um barulho e fui olhar logo", relatou.

De acordo com a vítima, o criminoso escalou as grades do andares inferiores até chegar ao apartamento da vítima, localizado no quarto andar e sem grade nas janelas. "Até o terceiro tem grade, ele foi escalando. O meu não tem, ele entrou. É muita ousadia da parte dele", afirmou.

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Os vizinhos ouviram os gritos e chamaram a polícia. Duas viaturas foram ao local e fizeram buscas, mas o bandido não foi encontrado.

A dona de casa e o marido foram até a Polícia Interativa de Jardim da Penha e orientados a registrarem um boletim de ocorrência na Delegacia de Goiabeiras, nesta segunda-feira (23). O casal contou que faz questão do registro como uma maneira de ter mais policiamento na região.

Outros casos

Os vizinhos da região comentaram que na semana passada, o "homem-aranha" tentou invadir um apartamento do segundo andar do mesmo Edifício Guanabara. Ele chegou a cortar as telas, mas fugiu antes de concluir a ação, por conta de latidos de um cachorro. Há duas semanas, o prédio da frente também foi invadido. O bandido escalou as varandas e entrou em um apartamento do terceiro andar. Ele roubou um notebook, além de outros pertences.

O aposentado Evandro Meirelles, 50 anos, morador do local, diz que a sensação é de insegurança. "Achamos curioso o fato dele estar sempre em prédios altos. Ficamos inseguro. Se vamos à padaria, temos que fechar a janela. Antes deixávamos uma greta aberta para refrescar e agora não temos mais essa segurança. Tem que deixar fechado e o ventilador ligado", comentou.

Neste sábado, o assaltante apelidado de "Homem-Aranha" invadiu um outro apartamento no quarto andar de um prédio na Rua Dido Fontes, também em Jardim da Penha. Os moradores dormiam durante a ação. O ladrão levou um computador, documentos, celulares e cerca de R$ 300 em dinheiro.

Em nota, a secretaria de Estado de Segurança Pública informou que a delegacia de Polícia de Goiabeiras, responsável por Jardim da Penha, e sob responsabilidade do delegado Leonardo Ávila, está realizando todas as diligências possíveis, mas até o momento, nenhum suspeito foi detido.