Histórias de quem se torna Papai Noel incluem viagens pelo país e pedidos emocionantes de crianças

O Natal é sempre lembrado pelas crianças pela presença do bom velhinho. Ver e poder conversar diretamente com o Papai Noel têm sido o grande apelo dos centros comerciais e shoppings da Grande Vitória que investiram na presença do personagem para o incremento das vendas. Quem desempenha este papel todo o fim de ano, além de uma verba extra, também relata a satisfação de poder lidar com o público infantil.

Boa parte deles são aposentados que buscam também um passatempo e contato com as pessoas. Mas existe um perfil determinado para a vaga: ter barba e cabelo natural, que demoram o ano todo para crescer. Agências do setor pagam valores que podem chegar a até R$ 30 mil na temporada de Natal.

Nilton Alves, de 65 anos trabalhava como motorista de carreta até 2007, quando teve câncer no intestino e acabou aposentado por invalidez. Nesse caminho, os cabelos brancos cresceram, assim como a barba, o que fez as pessoas perguntarem se ele trabalhava como Papai Noel. No ano passado surgiu a vontade e depois de várias tentativas, encontrou vaga em um shopping de Vitória, onde está atuando pelo segundo ano consecutivo.

Nilton conta que o contato com as crianças é o mais importante. Isso fez, segundo ele, com que as dores que sentia na perna, devido a idade, passassem mais rápido. A barba e os cabelos são brancos naturalmente, e ele apenas apara uma vez por ano. Em 2016, até agora, o relato que mais o impressionou foi de uma menina que pediu para que o avô doente não morresse. "Uma menina que veio de Belo Horizonte disse que não estava ali para pedir presentes. Disse para eu falar com Jesus porque o avô dela estava ‘desenganado’ pelos médicos. Queria que eu pedisse para que ele não morresse até voltar para casa”, disse.

Longe dali, mas também representando um Papai Noel, está o aposentado José Starling Solla, de 69 anos, um pouco mais experiente em encarnar o bom velinho. Há seis anos ele viaja para cumprir o papel natalino. De Belo Horizonte, em Minas Gerais, ele conta que já tinha vontade de ser Papai Noel quando levava os filhos aos shoppings. José Starling não tem nem a barba e nem os cabelos brancos mesmo com a idade e, devido a isso, precisa descolorir. O corte é realizado apenas uma vez no ano, em janeiro, para dar tempo de crescer o suficiente.

Há seis anos ele integra agências de recrutamento de Papai Noel, já tendo atuado também em Juazeiro do Norte, no Ceará e este ano em Vitória, capital capixaba. “Eu gosto muito de viajar. Então tendo essa oportunidade de conhecer o Brasil como Papai Noel está sendo muito bom. Tenho netos e certa experiência também”, explica.