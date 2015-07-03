Hipermercado dentro de shopping deve ser inaugurado até o fim de agosto

Quase um ano após a inauguração do Shopping Vila Velha, a previsão de abertura do hipermercado Carrefour, dentro do centro de compras, é para o fim do mês de agosto. A informação é da assessoria do shopping. De acordo com o Corpo de Bombeiros, problemas estruturais impediram que a abertura ocorresse antes da data prevista.

Em março deste ano, os Bombeiros verificaram a presença de escoramentos na estrutura do cinema, que fica em cima do hipermercado, e solicitou vistoria da Defesa Civil, como explica o tenente Cavachini, do Corpo de Bombeiros.

“Foi identificado um problema entre um dos pilares e a laje. Apareceu algumas rachaduras que é sinal de comprometimento. Não tinha risco de queda de reboco, mas de que algo pior poderia acontecer. Isso foi comunicado ao shopping, que tomou as providências na época”, informou à Rádio CBN Vitória.

Segundo o tenente, ainda este mês o Corpo de Bombeiros fará uma nova vistoria no local. Ele afirma que o shopping terá de atestar que as irregularidades já foram corrigidas.“Eles vão ter de emitir uma documentação através de um engenheiro, certificado no Corpo de Bombeiros, de que não há risco estrutural. Então, vamos comparecer lá novamente e, se for necessário, vamos acionar a Defesa Civil, que prossegue até lá com um engenheiro para avaliar o risco”, afirmou.

O presidente do Sindicato dos Empregados no Comércio do Espírito Santo (Sindicomerciários), Jackson Andrade Silva, diz que a inauguração do Carrefour foi adiada a pedido da administração do shopping por conta de problemas estruturais.

“A informação que temos é que ao construir o cinema o piso ficou com sobrepeso e cedeu. Por isso, a loja não poderia ser inaugurada com possibilidade de desabamento”, afirmou. O Carrefour, no entanto, não confirmou essa informação, enquanto o shopping comunicou que a mesma não procede.

Jackson declarou também que, nos últimos meses, a preocupação é quanto as contratações no início do ano para trabalhar no hipermercado. Havia temor de que esses empregados perdessem seus postos de trabalho. Porém, o Carrefour garantiu que nenhum colaborador será demitido, segundo o próprio presidente do Sindicomerciários.