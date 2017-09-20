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CASO MILENA GOTARDI

"Hilário não tem participação na morte de Milena", diz Homero Mafra

O policial civil Hilário Antonio Frasson, contratou o advogado e presidente da OAB-ES, Homero Mafra, para defendê-lo

Publicado em 20 de Setembro de 2017 às 19:55

Publicado em 

20 set 2017 às 19:55
Apesar de não estar sendo oficialmente investigado, o ex-marido da médica Milena Gotardi, o policial civil Hilário Antonio Frasson, contratou o advogado e presidente da OAB-ES, Homero Mafra, para defendê-lo. Milena Gotardi foi assassinada na última quinta-feira (14), no estacionamento do Hospital Universitário (Hucam), quando deixava o plantão.
De acordo com Mafra, há muitos boatos com relação ao caso, por isso, Hilário o contratou para acompanhar as investigações e descobrir quem mandou matar Milena. “Mais do que ninguém, o Hilário tem interesse que os fatos sejam apurados e com rigor. É até um paradoxo contratar um advogado quando não se tem acusação formal. O que temos são insinuações graves. Porque então contratar um advogado? exatamente para que esse inquérito transcorra da forma mais clara possível”, afirmou.
O advogado afirmou que o policial civil não tem nenhum envolvimento na morte de Milena e disse que ele, inclusive, está indignado com os boatos de que ele poderia ter participação no crime. "Ele está tranquilo na sua consciência em relação aos fatos, abalado com a morte da esposa e indignado com as insinuações de que ele poderia ter participação nos fatos. Não tem.", disse.
No último sábado (16), três homens foram presos suspeitos de participação no crime. Dionathas Alves Vieira, de 23 anos, é um dos detidos. O advogado dele, Leonardo da Rocha de Souza, disse que Dionathas afirmou para a defesa que o crime foi de mando, que ele recebeu R$ 2 mil para atirar na médica e que quer ser interrogado novamente pela polícia, pois vai revelar quem mandou matar Milena.
A Polícia Civil não deu detalhes sobre as investigações e disse que a apuração do caso segue sob sigilo.

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