Doação de sangue Crédito: Divulgação | Hemoes

A doação voluntária de sangue é um ato nobre de cidadania e valorizada como um gesto de amor. A importância dessa ação é lembrada no próximo domingo, dia 25 de novembro, quando se comemora o Dia Nacional do Doador Voluntário de Sangue. Porém, a data significa também alerta para toda a população, como destaca o Hemocentro de Vitória: o estoque de sangue cai bastante no próximo mês por causa de férias e festas de fim de ano, o que preocupa todo mundo.

A Rachel Costa, que é diretora técnica do Hemocentro de Vitória, alerta que é importante ter uma quantidade de doadores suficiente todos os dias, inclusive nessas datas. O número de doadores deveria girar em torno de 100 pessoas por dia.

"O sangue doado é fracionado e um dos componentes é a plaqueta, que dura apenas cinco dias. Para que a gente possa manter o estoque de sangue sempre estável, é preciso que tenhamos doadores todos os dias. Todos os dias a gente tem que ter uma quantidade satisfatória de doadores para atender toda a população sem faltar sangue para ninguém", explica.

Your browser does not support the audio element. Hemoes precisa de 100 doações por dia e alerta para o fim de ano

FAÇA PARTE

O mais difícil é manter o estoque de tipos sanguíneos que são considerados mais raros e mais utilizados, como o O Negativo, que é o doador universal. Para doar, é preciso ter mais de 16 anos e menos de 70. Dos 16 aos 18 anos, é necessário ter autorização dos responsáveis. Acima dos 59 anos, o voluntário tem que ter doado pelo menos uma vez antes dessa idade. O doador tem que pesar mais de 50 quilos e ter boa saúde.