O governador Paulo Hartung (PMDB) vai enviar uma carta à presidente Dilma Rousseff (PT), nesta segunda-feira (18), solicitando a suspensão da autorização da compra de grãos verdes de café arábica produzidos no Peru. O governo acredita que esse café possa trazer graves impactos sociais, ambientais e econômicos para a cafeicultura.

Your browser does not support the audio element. Hartung vai mandar carta à Dilma contra importação de café peruano

No dia 29 de abril, o Ministério da Agricultura publicou uma Instrução Normativa em que aprova os requisitos fitossanitários do café peruano. Mas para os órgãos técnicos do Espírito Santo, a importação do café do país vizinho representa uma ameaça real às plantações locais, devido ao risco de trazer doenças e pragas de outras culturas para as lavouras capixabas. No Peru, há uma praga letal para o cacau, um fungo chamado monília, que pode trazer consequências graves para os cultivos do Brasil.

O secretário de Estado da Agricultura, Abastecimento, Aquicultura e Pesca, Octaciano Neto, destaca que a indústria está buscando o café peruano por causa do preço, e não da qualidade.

“No Brasil nós temos uma legislação trabalhista e ambiental mais séria e complexa do que a peruana, então o nosso produtor rural tem um custo mais elevado de produção. Não faz sentido a gente importar café do Peru comparando com os custos de produção, e sobretudo porque nós temos no Brasil uma qualidade de café muito boa, temos volume, tanto que exportamos café, e temos qualidade tanto no arábica quanto no conilon”, afirmou à Rádio CBN Vitória.

A liberação feita pelo Ministério da Agricultura foi para a importação de 10 mil sacas de café arábica e feita unilateralmente, sem diálogo com o cafeicultor, segundo alega o governo capixaba. O secretário destaca que essa importação, sozinha, não é capaz de abalar o mercado brasileiro, mas gera precedentes para que outras liberações passem a ser frequentes.

“É uma forma de introduzir a importação de café, então quem traz 10 mil sacas depois traz 1 milhão, 2 milhões de sacas. O Estado de São Paulo está junto conosco nesta luta e o Estado de Minas Gerais não. Minas fez esse acordo com a multinacional que está se instalando em Montes Claros, no norte de Minas, e por isso que o Estado tem sido o grande protagonista no sentido de trazer a importação de café. Acho que Minas está com uma posição equivocada, que beneficia a indústria local, mas vai prejudicar imensamente os seus produtores”, explicou.