Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

GUERRA AGRÍCOLA

Hartung vai mandar carta à Dilma contra importação de café peruano

Governo capixaba a suspensão da autorização da compra de grãos verdes de café arábica produzidos no país sul-americano

Publicado em 16 de Maio de 2015 às 18:02

Publicado em 

16 mai 2015 às 18:02
O governador Paulo Hartung (PMDB) vai enviar uma carta à presidente Dilma Rousseff (PT), nesta segunda-feira (18), solicitando a suspensão da autorização da compra de grãos verdes de café arábica produzidos no Peru. O governo acredita que esse café possa trazer graves impactos sociais, ambientais e econômicos para a cafeicultura.
Hartung vai mandar carta à Dilma contra importação de café peruano
No dia 29 de abril, o Ministério da Agricultura publicou uma Instrução Normativa em que aprova os requisitos fitossanitários do café peruano. Mas para os órgãos técnicos do Espírito Santo, a importação do café do país vizinho representa uma ameaça real às plantações locais, devido ao risco de trazer doenças e pragas de outras culturas para as lavouras capixabas. No Peru, há uma praga letal para o cacau, um fungo chamado monília, que pode trazer consequências graves para os cultivos do Brasil.
O secretário de Estado da Agricultura, Abastecimento, Aquicultura e Pesca, Octaciano Neto, destaca que a indústria está buscando o café peruano por causa do preço, e não da qualidade.
“No Brasil nós temos uma legislação trabalhista e ambiental mais séria e complexa do que a peruana, então o nosso produtor rural tem um custo mais elevado de produção. Não faz sentido a gente importar café do Peru comparando com os custos de produção, e sobretudo porque nós temos no Brasil uma qualidade de café muito boa, temos volume, tanto que exportamos café, e temos qualidade tanto no arábica quanto no conilon”, afirmou à Rádio CBN Vitória.
A liberação feita pelo Ministério da Agricultura foi para a importação de 10 mil sacas de café arábica e feita unilateralmente, sem diálogo com o cafeicultor, segundo alega o governo capixaba. O secretário destaca que essa importação, sozinha, não é capaz de abalar o mercado brasileiro, mas gera precedentes para que outras liberações passem a ser frequentes.
“É uma forma de introduzir a importação de café, então quem traz 10 mil sacas depois traz 1 milhão, 2 milhões de sacas. O Estado de São Paulo está junto conosco nesta luta e o Estado de Minas Gerais não. Minas fez esse acordo com a multinacional que está se instalando em Montes Claros, no norte de Minas, e por isso que o Estado tem sido o grande protagonista no sentido de trazer a importação de café. Acho que Minas está com uma posição equivocada, que beneficia a indústria local, mas vai prejudicar imensamente os seus produtores”, explicou.
A cafeicultura é a atividade mais importante para a grande maioria dos municípios capixabas, representando entre 40 e 45% da renda rural do Estado. Mais de 400 mil pessoas têm emprego na cadeia produtiva do café no território capixaba.

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Cartórios - 02/06/2026
Ferrovia, linha de trem
EF 118: burocracia não pode ser uma pedra no caminho da ferrovia
Editais e Avisos - 02/06/2026

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados