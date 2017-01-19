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Hartung usa redes sociais para lamentar morte de Teori Zavascki

"Está sendo um choque para toda a sociedade", afirmou o governador do ES por meio da página pessoal no Facebook

Publicado em 19 de Janeiro de 2017 às 19:20

Publicado em 

19 jan 2017 às 19:20
O governador Paulo Hartung (PMDB) publicou uma mensagem no Facebook em que lamenta a morte do ministro do Supremo Tribunal Federal (STF), Teori Zavascki. No comunicado, o governador diz que a morte de Teori “está sendo um choque para toda a sociedade”. Hartung também lamenta a perda para a família e para a população brasileira.
Hartung usa redes sociais para lamentar morte de Teori Zavascki
Na tarde desta quinta-feira (19), Hartung esteve em São Paulo para ministrar uma palestra sobre os desafios na gestão pública e formas de superar a crise financeira, realizada no Centro de Políticas Públicas na capital paulista. 
Teori Zavascki morreu em um acidente de avião, em de Parati, no litoral sul do Rio de Janeiro. O presidente Michel Temer (PMDB) vai indicar o ministro que substituirá Teori no Supremo e que herdará seus processos.
Em pronunciamento realizado por volta das 19h25 desta quinta-feira, o presidente Michel Temer lamentou a morte do ministro do Supremo Tribunal Federal na queda do avião no mar de Paraty. Temer classificou a a morte de Teori como um 'doloroso acontecimento' e rendeu elogios ao ministro.
O juiz federal Sérgio Moro, responsável pelos processos da Operação Lava Jato, em primeira instância, disse que está perplexo com a morte do ministro. Moro disse que sem Teori Zavascki não teria ocorrido a Lava Jato.

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