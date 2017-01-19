O governador Paulo Hartung (PMDB) publicou uma mensagem no Facebook em que lamenta a morte do ministro do Supremo Tribunal Federal (STF), Teori Zavascki. No comunicado, o governador diz que a morte de Teori “está sendo um choque para toda a sociedade”. Hartung também lamenta a perda para a família e para a população brasileira.

Your browser does not support the audio element. Hartung usa redes sociais para lamentar morte de Teori Zavascki

Na tarde desta quinta-feira (19), Hartung esteve em São Paulo para ministrar uma palestra sobre os desafios na gestão pública e formas de superar a crise financeira, realizada no Centro de Políticas Públicas na capital paulista.

Teori Zavascki morreu em um acidente de avião, em de Parati, no litoral sul do Rio de Janeiro. O presidente Michel Temer (PMDB) vai indicar o ministro que substituirá Teori no Supremo e que herdará seus processos.

Em pronunciamento realizado por volta das 19h25 desta quinta-feira, o presidente Michel Temer lamentou a morte do ministro do Supremo Tribunal Federal na queda do avião no mar de Paraty. Temer classificou a a morte de Teori como um 'doloroso acontecimento' e rendeu elogios ao ministro.