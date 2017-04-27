Hartung tem 1ª agenda pública 16 dias após ser citado em delação

O governador Paulo Hartung (PMDB) fez sua primeira aparição em um evento público, na Grande Vitória, após ter o nome citado na delação do ex-presidente da Odebrecht Infraestrutura Benedicto Barbosa da Silva Júnior, no âmbito da Operação Lava Jato. No lançamento da campanha “Maio Amarelo”, na tarde desta quinta-feira (27), no Palácio Anchieta, o governador não tocou no tema da delação.

Your browser does not support the audio element. Hartung tem 1ª agenda pública após ser citado em delação

Hartung chegou ao evento acompanhado do secretário estadual de Segurança Pública, André Garcia, do chefe de gabinete, Paulo Roberto Ferreira, e do diretor geral do Detran-ES, Romeu Scheibe. Após a solenidade, o governador deixou o Salão São Tiago rapidamente sem falar com a imprensa.

Durante o discurso, Paulo Hartung não tratou de temas políticos nem abordou a citação feita a ele na delação de Benedicto da Silva Júnior. A fala do governador foi totalmente voltada para o tema do evento. Na ocasião, Hartung aproveitou para informar sobre mudanças estruturais no Detran-ES e na Polícia Civil. “Nós vamos levar o Detran-ES para sua sede nova e entregar a sede atual para a Polícia Civil”, disse.